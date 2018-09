BMW hat mit der i-Familie vorgelegt, Jaguar hat mit seinem i-Pace e-SUV-Begehrlichkeiten geweckt. Jetzt bringt Mercedes mit dem EQC das erste ernst gemeinte Elektro-Serienfahrzeug mit Stern - natürlich ein SUV.

Wie gerne wäre Mercedes mit seinem EQC zumindest der erste vollelektrische SUV aus der Premiumliga geworden. Doch nachdem BMW vor Jahren mit seiner i-Familie bereits elektrisch voranstürmte und die Konkurrenz weitgehend verdutzt zurückließ, schnappte JLR mit seinem Jaguar i-Pace Mercedes sogar noch die SUV-Zielflagge weg. Somit bleibt für die umtriebigen Schwaben zweimal nur Platz zwei. Der zweite Hersteller, der mit einem Serienmodell seine Elektrofamilie - EQ - ausrollt und der zweite Hersteller, der einen elektrischen SUV ins umkämpfte Premiumsegment wirft.

Somit beschränkt sich die Pionierrolle lediglich auf die hausinterne Lesart. "Mit dem EQC als erstem vollelektrischen SUV von Mercedes-Benz legen wir den Schalter um", sagt Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche, "der E-Antrieb ist ein wichtiger Baustein der Mobilität der Zukunft. Daher investieren wir in den nächsten Jahren mehr als zehn Milliarden Euro in neue EQ Produkte und über eine Milliarde in die Batterieproduktion."

Natürlich ist der EQC nicht das erste Serienmodell aus dem Hause Daimler und selbst Mercedes brachte vor zwei Jahren ebenso kurz wie erfolglos eine elektrische Variante der B-Klasse, die aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit schnell wieder vom Markt surrte. Die Botschaft für den zweiten Anlauf lautet vielmehr: Jetzt soll es krachen, jetzt sollen die Konkurrenten zittern - der Mercedes EQC soll BMW und Audi düpieren, JLR an den Rand drücken und Tesla zeigen, wie es richtig geht.

Beim Design präsentiert sich das erste echte Elektromodell von Mercedes durchaus nennenswert anders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...