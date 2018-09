In den USA nimmt die Finanzbranche nach dem Sommer wieder Fahrt auf - die beste Zeit für Börsengänge. In Deutschland stehen gleich fünf spannende Debüts an.

Am Labor Day am Montag verwöhnten sich die Amerikaner noch einmal. Angesichts einer florierenden Wirtschaft und niedriger Arbeitslosigkeit lagen am Tag der Arbeit teure Rindersteaks auf den Grills vieler Amerikaner. Doch schon am Dienstag kehrte der Alltag wieder ein - gerade auch bei vielen Fondsmanagern, da der Labor Day das Ende der Ferienzeit markiert. Für Börsenkandidaten ist das der Zeitpunkt, ihre Pläne umzusetzen, auch in Deutschland.

"Ab Mitte September öffnet sich erneut das Fenster für Börsengänge und Kapitalmarkttransaktionen", betont Bastian Schiedat. Der neue und mit 39 Jahren junge globale Leiter Equity Capital Markets (ECM), also des Bereichs Aktienemissionen im Bankhaus Berenberg, rechnet mit mindestens fünf weiteren Börsengängen bis zum Ende des Jahres.

Wenn es gut läuft, könnten es sogar doppelt so viele werden. "Das zusätzliche Volumen kann sich auf fünf bis acht Milliarden Euro addieren", betont er. Bereits im Frühjahr war es durch Siemens Healthineers zu einem Börsengang (IPO) von über vier Milliarden Euro gekommen. Es folgte die Fondstochter DWS der Deutschen Bank ebenfalls mit einer Milliardenemission. Die dritte geplante Megaemission des Wissenschaftsverlags Springer Nature wurde allerdings abgesagt, da der erwünschte Preis nicht erzielt werden konnte.

Derzeit treibt der Stuttgarter Anlagenbauer Exyte Finanzkreisen zufolge seinen Börsengang voran, der bis zu eine Milliarde Euro betragen kann. Das bis vor Kurzem als M+W Group bekannte Unternehmen strebe bei seiner Börsennotiz auf dem Frankfurter Parkett eine Bewertung von bis zu drei Milliarden Euro an, heißt es.

Der österreichische Milliardär Georg Stumpf, dem die Firma seit zehn Jahren gehört, will demnach beim Börsengang in einem ersten Schritt mindestens 25 Prozent der Anteile an neue Aktionäre verkaufen. Das Unternehmen ...

