DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.44 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.359,36 -1,05% -4,13% Stoxx50 3.025,60 -0,76% -4,79% DAX 12.210,21 -1,10% -5,48% FTSE 7.457,86 -0,62% -3,32% CAC 5.342,70 -1,31% +0,57% DJIA 25.865,01 -0,38% +4,64% S&P-500 2.888,92 -0,43% +8,05% Nasdaq-Comp. 8.061,57 -0,59% +16,78% Nasdaq-100 7.602,27 -0,68% +18,85% Nikkei-225 22.696,90 -0,05% -0,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,89 -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,85 69,80 +0,1% 0,05 +19,0% Brent/ICE 78,25 77,42 +0,1% 0,10 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.192,55 1.201,15 -0,7% -8,60 -8,5% Silber (Spot) 14,12 14,51 -2,7% -0,39 -16,6% Platin (Spot) 776,60 788,50 -1,5% -11,90 -16,5% Kupfer-Future 2,58 2,65 -2,7% -0,07 -22,8%

Die Ölpreise ziehen vollführen eine Tendenzwende. Zunächst legten sie deutlich zu, weil wegen eines heranrückenden Hurrikans im Golf von Mexiko zwei Ölplattformen evakuiert worden waren. Daneben stützten neue US-Sanktionen gegen Iran, die ein geringeres Angebot an iranischem Öl zur Folge haben dürften. Im Verlauf gehen sämtliche Gewinne aber verloren, wofür der feste Dollar eine maßgebliche Rolle mitspielen dürfte. Auch auf dem Goldpreis und den Preisen von anderen Metallen lastet der starke Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

FINANZMARKT USA

Leichter - Zwar lasten die Handelsstreitigkeiten auf der Stimmung, doch längst nicht so stark wie zum Beispiel in Europa. Im Fokus stehen vor allem die weiteren Nafta-Verhandlungen mit Kanada. Das Ergebnis der Nafta-Gespräche "wird zeigen, ob sich die Handelsstreitigkeiten auf China fokussieren, oder ob es doch ein globales Element bleibt", so ein Analyst. Neue US-Konjunkturdaten deuten unterdessen weiter auf eine brummende US-Wirtschaft hin. Im Fokus steht die Amazon-Aktie, denn der Börsenwert des Konzerns hat erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Die Aktie überwand dafür im Handelsverlauf das notwendige Kursniveau von 2.050,27 Dollar. Aktuell legt sie um 1,1 Prozent auf 2.036,51 Dollar zu. Damit ist Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dass die Schallmauer von 1 Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat. Die Nike-Aktie verliert 3,1 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller hat US-Footballstar und NFL-Rebell Colin Kaepernick als Gesicht einer neuen Werbekampagne verpflichtet. Damit gerät das Unternehmen in eine Kontroverse zwischen einem der wichtigsten Geschäftspartner und dem polarisierenden NFL-Spieler.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Europas Börsen bleiben angeschlagen. Die Schwellenländerkrise sowie die US-Handelskonflikte drückten auch am Dienstag auf die Stimmung. Zunehmend wird im Handel aber auch auf das steigende Risiko eines harten Brexit verwiesen. Positive Nachrichten gab es zur Abwechslung aus Italien: Laut der Zeitung "La Stampa" will sich die in Rom mitregierende Lega an die Brüsseler-Defizitgrenze halten. Dies stützte den italienischen Anleihe- und auch Aktienmarkt. In Mailand ging es mit dem Marktbarometer FTSE MIB dagegen um 1 Prozent nach oben. Die Rendite für 2-jährige italienische Staatsanleihen gab um 27 Basispunkte auf 1,13 Prozent stark nach. Die Erholung am Anleihemarkt stützte insbesondere italienische Bankenwerte. Diese sind stark in italienischen Anleihen investiert: Unicredit legten um 4,1 Prozent zu, während es für Intesa Sanpaolo um 5,2 Prozent nach oben ging. Auch die Performance im europäischen Bankensektor ließ sich sehen. Mit einem Plus von 0,7 Prozent war er der einzige Stoxx-Branchengewinner. Nicht dabei bei der Bankenrally waren Danske Bank, die an der Kopenhagener Börse 6,2 Prozent verloren wegen eines weiter schwelenden Geldwäschevorwurfs. Trotz schwacher Halbjahreszahlen ging es für die Iliad-Aktie um 6,6 Prozent nach oben. Zum einen war mit schwachen Zahlen ohnehin schon gerechnet worden, zum anderen machten Analysten auch Lichtblicke aus, vor allem auch nach dem Einstieg ins Italien-Geschäft. WPP verloren nach Vorlage von Geschäftszahlen 6,3 Prozent. An der Börse kam die Margenentwicklung nicht gut an.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8.24 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1577 -0,32% 1,1593 1,1621 -3,6% EUR/JPY 128,95 -0,06% 129,11 129,05 -4,7% EUR/CHF 1,1285 +0,23% 1,1253 1,1258 -3,6% EUR/GBP 0,9008 -0,17% 0,9023 0,9023 +1,3% USD/JPY 111,37 +0,26% 111,37 111,08 -1,1% GBP/USD 1,2852 -0,15% 1,2851 1,2880 -4,9% Bitcoin BTC/USD 7.367,58 +1,0% 7.274,42 7.288,01 -46,1%

Der Euro, der zuletzt immer wieder auch unter der Sorge über die Entwicklung in Italien litt, wurde von der Erholung in Mailand kalt gelassen. Er fiel zurück von 1,1620 am Vorabend auf 1,1545 Dollar. Der Dollar zeigte auf breiter Front Stärke; zum Einen ist der Zinserhöhungstrend in den USA voll intakt, zum anderen erhält die US-Devise Zulauf als sicherer Hafen vor dem Hintergrund der Schwellenländerkrisen und der Unwägbarkeiten um die diversen Handelskonflikte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erholt - Nach den Verlusten zu Wochenbeginn haben sich die meisten Börsen in Ostasien am Dienstag etwas erholt. In China erholten sich einige Automobilwerte von ihren jüngsten Verlusten, die sie wegen rückläufiger Verkaufszahlen erlitten hatten. Geely stiegen in Hongkong um 2,3 Prozent auf 16,30 Hongkong-Dollar, nachdem Credit Suisse das Kursziel auf 29 Hongkong-Dollar erhöht hatte. Dongfeng verbuchten ein Plus von 0,1 Prozent. Ebenfalls in Hongkong rückten Tencent um 1,4 Prozent vor. Hilfreich war hier zum einen eine Kaufempfehlung von JP Morgan. Zum anderen hat die chinesische Regierung ihre Haltung zu Online-Spielen in einem Staatsmedium präzisiert: Die Zeitung People's Daily schrieb, die verzögerte Zulassung neuer Spiele diene vorrangig dazu, Spielsucht vor allem bei Minderjährigen zu verhindern. Es gehe nicht darum, die Spielebranche zu dämonisieren oder zu blockieren. Die Börse in Taipeh wurde von Largan angeführt. Der Kurs des Apple-Zulieferers stieg um 4,3 Prozent, getrieben von der Spekulationen um Aufträge für neue neue iPhone-Modelle.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Telekom schafft neues Vorstandsressort für US-Geschäft

Die Deutsche Telekom hat angesichts der gestiegenen Bedeutung des US-Geschäfts dafür ein eigenes Vorstandsressort geschaffen. Thorsten Langheim werde per 2019 in den Vorstand des DAX-Konzerns aufrücken und das neue Ressort USA und Unternehmensentwicklung übernehmen. Für einen Großteil dieses Aufgabenfeldes war er bisher schon in der Funktion eines Generalbevollmächtigten zuständig.

Vapiano senkt Ausblick wegen Sommerhitze und Gegenwind in Schweden

Vapiano hat die Prognose für Gewinn und Umsatz für das Gesamtjahr teils signifikant gesenkt. Grund sei die langanhaltende Sommerhitze in ganz Europa, die die Nachfrage einbrechen liess sowie eine schwächere Entwicklung in Schweden, teilte der Kölner Systemgastronom, der auf Pizza und Pasta spezialisiert ist, mit. Bereits eingeleitete Maßnahmen in Schweden sollen dazu beitragen, das Vapiano bis spätestens 2020 einen Gewinn erwirtschaftet.

Fosun hat nicht bei Haniel wegen Metro-Anteil angeklopft

Der chinesische Investor Fosun, der laut Medienberichten an Ceconomys Metro-Beteiligung interessiert ist, hat in bezug auf Haniels Metro-Anteil vor dem aktuellen Verkauf nicht bei dem Duisburger Family-Equity-Unternehmen angeklopft.

BASF erhöht Hexandiol-Kapazität um 40 Prozent

BASF reagiert auf die steigende Nachfrage nach dem Zwischenprodukt 1,6-Hexandiol (HDO) und erhöht dessen Produktionskapazität in Ludwigshafen erheblich. Nach Inbetriebnahme der Anlagen in drei Jahren wird der Chemiekonzern an seinem Heimatstandort und am texanischen Werk in Freeport jährlich mehr als 70.000 Tonnen HDO produzieren.

Lego sieht kurzfristig keine Trendwende

Beim Spielzeugkonzern Lego hat sich das Geschäft im ersten Halbjahr nach dem enttäuschenden Gesamtjahr 2017 stabilisiert. Währungsbereinigt erzielte der dänische Konzern bei unveränderten Umsätzen einen leichten Gewinnzuwachs. Lego-Chef Niels B. Christiansen warnte aber vor zu viel Optimismus.

Geldwäsche-Skandal bei Danske-Tochter größer als gedacht - Zeitung

Der Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank ist laut einem Zeitungsbericht weitaus größer als bislang gedacht. Durch die estnischen Filialen der Bank flossen allein 2013 fast 30 Milliarden US-Dollar an Kapital aus Russland und den ehemaligen Sowjetstaaten, wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf den vorläufigen Bericht einer unabhängigen Untersuchung schreibt, der der Zeitung vorliegt.

FDA prüft Merck-Mittel Keytruda bei Hautkrebs-Indikation bevorzugt

Der US-Pharmakonzern Merck & Co kann für sein Krebsmedikament Keytruda auf eine schnelle Zulassung in einer neuen Indikation hoffen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Keytruda zur Behandlung einer seltenen Art von Hautkrebs eine bevorzugte Prüfung eingeräumt, wie Merck mitteilte. Eine Entscheidung soll bis zum 28. Dezember fallen.

S&P sieht nach wie vor schwaches Preisumfeld in der Rückversicherung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 04, 2018 12:46 ET (16:46 GMT)

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) sieht die Preise im globalen Rückversicherungsmarkt trotz einer Atempause weiterhin unter Druck. Die Branche habe "eine kurze Verschnaufpause" bekommen, sagte S&P-Analyst Johannes Bender mit Blick auf das Katastrophenjahr 2017 bei einem Pressegespräch in Frankfurt. Den moderaten Preiserhöhungen, die 2018 zu erkennen waren, dürften im kommenden Jahr aber "die Puste ausgehen".

Transocean kauft Ocean Rig für 2,7 Milliarden Dollar

Der Bohrinselbetreiber Transocean verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Der Konzern übernimmt Ocean Rig für 2,7 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Als Teil des Deals bekommen Ocean-Rig-Aktionäre pro Anteilsschein 1,6128 neu ausgegebene Transocean-Aktien plus 12,75 Dollar in bar.

Amazon-Markapitalisierung steigt erstmals über 1 Billion Dollar

Amazon hat bei der Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Die Aktie des US-Konzerns überstieg am Dienstag dafür im Handelsverlauf das notwendige Kursniveau von 2.050,27 Dollar. Aktuell legt die Aktie um 1,0 Prozent auf 2.034,64 Dollar zu. Damit ist Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dass die Schallmauer von 1 Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat. Apple hatte dies am 2. August geschafft.

Suzuki zieht sich vom chinesischen Automarkt zurück

Der japanische Autohersteller Suzuki zieht sich vom weltgrößten Automarkt zurück. Nachdem sich der Absatz in China in den letzen vier Jahren mehr als halbiert hat, verkauft Suzuki seine 50 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen an den staatlichen Partner Chongqing Chang'an Automobile Co. Die Japaner begründeten die Entscheidung unter anderem mit dem veränderten Geschmack chinesischer Autokäufer.

