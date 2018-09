Solutiance erhält geförderte Finanzierung von bis zu rund EUR 3 Mio für Forschung, Entwicklung und Markteinführung DGAP-Ad-hoc: Solutiance AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Solutiance erhält geförderte Finanzierung von bis zu rund EUR 3 Mio für Forschung, Entwicklung und Markteinführung 04.09.2018 / 19:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Solutiance Services GmbH, 100% Tochtergesellschaft der Solutiance AG (ISIN DE0006926504), dem Innovationsführer für digital basierte Lösungen im Facility Management, erhält von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) eine Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Markteinführungsmaßnahmen aus dem Programm ProFIT. Die Mittel setzen sich zusammen aus einem Darlehen in Höhe von bis zu 2.908 T Euro zu einem Zinssatz von 1% und einer Laufzeit von 10 Jahren, sowie einem Zuschuss in Höhe von 168 T Euro. Die Auszahlung der Mittel steht unter dem Vorbehalt der Einhaltung von Anforderungen, die die Gesellschaft als erfüllbar ansieht. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt in mehreren Tranchen bis Ende 2019. Den erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 1.500 T Euro stellt die Solutiance AG. 04.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720631 04.09.2018 CET/CEST

