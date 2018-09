Das Nordseeöl Brent ist so teuer wie zuletzt im Dezember 2014. Das bedeutet höhere Spritpreise - und einen zornigen US-Präsidenten.

Irgendwann wurde es Donald Trump offenbar zu viel: Der US-Präsident startete im Juli eine Serie von Twitter-Attacken gegen das Ölförderkartell Opec. Der Ölpreis näherte sich der Marke von 80 Dollar - und Trump fürchtete den Zorn der Autofahrer kurz vor den Kongresswahlen in den USA. Genützt hat es jedoch nichts.

Am Dienstag hat der Ölpreis seinen bisherigen Jahreshöchstsand von Mitte Juli übertroffen. Die Nordseesorte Brent notierte bei über 79 Dollar pro Barrel (159 Liter) und hat sich damit seit Jahresanfang um mehr als 18 Prozent verteuert. Im Dezember 2014 war Brent-Öl zuletzt so teuer. Auch die US-Sorte WTI lag am Dienstag mit 71 Dollar pro Barrel nahe dem Jahreshöchststand.

Ein Grund waren Hurrikan-Warnungen für den Golf von Mexiko. Derzeit bewegt sich der Tropensturm Gordon auf die US-Küste zu und könnte sich Prognosen zufolge noch zum Hurrikan auswachsen. Dadurch könnte die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigt werden, befürchten Analysten.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge werden im Golf 17 Prozent des US-Rohöls gefördert. Zudem sind in der Region zwischen den Bundessaaten Louisiana und Florida 45 Prozent der US-Raffineriekapazität angesiedelt. "Die US-Hurrikan-Saison war bislang sehr ruhig, aber nun nähert sie sich ihrem Höhepunkt. Das stützt die Rohölpreise", sagte Ole Sloth Hansen, Rohstoffanalyst der Saxo-Bank gegenüber Bloomberg.

Für weiter steigende Preise sorgen die US-Sanktionen gegen den Iran. Trump will das Land komplett vom Ölmarkt abschneiden. ...

