Nun hat es endlich auch Amazon geschafft: Der Online-Händler ist an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar schwer. Mit einem Kursanstieg von in der Spitze knapp 2 Prozent auf 2050,50 Dollar wurde diese magische Zahl am Dienstag erstmals übertroffen. Dem Computerkonzern Apple war der Sprung über die Billionen-Schwelle bereits Anfang August...

Den vollständigen Artikel lesen ...