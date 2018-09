Berlin (ots/PRNewswire) - Das neueste Smartwatch-Portfolio der Fossil Group (NASDAQ: FOSL) bietet eine Auswahl an über 250 Smartwatch-Typen großer Modemarken für die kommende Weihnachtssaison. Mit Wear OS by GoogleTM-betriebene Touchscreen-Smartwatches, die im Herbst und während der Weihnachtssaison auf den Markt gebracht werden, bietet die Fossil Group die unterschiedlichsten, funktionellsten und modischsten Smartwatches für den stilbewussten Verbraucher, der Wert auf Konnektivität legt, Konformität jedoch ablehnt.



Auf der IFA (https://b2b.ifa-berlin.com/) - The Global Innovation Show - präsentierte die Fossil Group neuartige Touchscreen-Smartwatches großer Modemarken wie Diesel, Emporio Armani, Fossil, Michael Kors und Skagen. Mit Wearables von 14 Marken kommen die hybriden Touchscreen-Smartwatches des Unternehmens mit einer Vielzahl an Zifferblättern, Gehäusen, Farben, Metallen, Uhrenbändern, Branding und Funktionen individuellen Kundenpräferenzen entgegen. Die Herbst- und Winterkollektion des Unternehmens umfasst branchenweit das größte und vielfältigste Angebot an Wearables.



Die neueste Touchscreen-Smartwatch-Generation der Fossil Group überzeugt mit modernster technologischer Ausstattung wie u.a.:



- Herzfrequenz-Tracking: Automatisches Messen deiner Herzfrequenz während verschiedener Workoutarten mit Google Fit oder Apps von Drittanbietern *Tic Health in China verfügbar. - Zahlungstechnologie: Nutze deine NFC-fähige Smartwatch für Einkäufe mit Google Pay*Alipay in China verfügbar. Google Pay ist in bestimmten Ländern verfügbar. - Unabhängiges GPS: Dein Telefon mit integriertem GPS, das die Distanz sofort auf deiner Smartwatch misst, kann beim Spaziergengehen, Wandern, Radfahren oder Laufen zu Hause bleiben. - Schnelles Aufladen: Mit nur einer Stunde Ladezeit steht dir deine Uhr den ganzen Tag zur Verfügung - Hilfe am Handgelenk: Dein Google Assistant unterstützt dich direkt von deiner Smartwatch aus - *Mobvoi Assistant verfügbar in China; Google Assistant nur in bestimmten Sprachen verfügbar. - Schwimmtauglich: Wasserabweisend bis 30m; dusch- und schwimmtauglich in niedrigen Gewässern mit Apps von Drittanbietern zum Tracking von Pool-Workouts*Mobvoi Store verfügbar in China; Google Play Store in bestimmten Ländern verfügbar.



"Durch die neuesten mit Wear OS by Google-betriebenenTechnologieerweiterungen der Fossil Group konnten wir die von unseren Kunden heißersehnte Parität im Technologiebereich zu erreichen", erklärte Steve Evans, Executive Vice President der Fossil Group. "Das Vermögen der Fossil Group, mit Vielfältigkeit in Bezug auf Design, Marke und Preis zu überzeugen, bleibt unübertroffen. Dies sind kritische Komponenten beim Smartwatch-Kampf um das Handgelenk."



Sämtliche Smartwatches der Fossil Group implementieren Wear OS by Google. Wear OS gab kürzlich eine umfangreiche Neugestaltung bekannt, die schnelleren Zugang zu Informationen und Benachrichtungen bieten wird, mehr proaktive Unterstützung durch den Google Assistant und intelligenteres Health-Coaching durch die neue und optimierte Google Fit-App liefert.



"Durch unsere fortwährenden Investitionen in technische und benutzerorientierte Innovationen sowie den unübertroffene Einsatz der Fossil Group für Formschönheit und Qualität vereint diese laufende Zusammenarbeit tragbare Technologien mit Uhrenmode, um eine wahrhaft bemerkenswerte Smartwatch-Kollektion zu schaffen", so Dennis Troper, Direktor Projektmanagement für Wear OS by Google.



Weitere Informationen finden Sie unter www.fossilgroup.com



Smartwatches mit Wear OS* by Google sind mit iPhone® and Android-Telefonen kompatibel. Wear OS by Google und sonstige damit verbundene Marken sind Warenzeichen von Google LLC. Touchscreen-Smartwatches mit Wear OS by Google erforden ein Telefon, das mit einem Android-Betriebssystem ab 4.4 (ausschließlich Go Edition) oder iOS ab 9.3 ausgestattet ist. Unterstützte Features können bei verschiedenen Plattformen variieren.



*Wear OS by Google LE in China



Informationen zu Fossil Group, Inc.



Fossil Group, Inc. ist ein globales Design-, Marketing-, Vertriebs- und Innovationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf Lifestyle-Accessories liegt. Mit einem vielfältigen Portfolio an eigenen und lizenzierten Marken bieten wir unter anderem Modeuhren, Schmuck, Handtaschen, Kleinlederwaren und Wearables an. Wir haben uns dazu verpflichtet, ein Höchstmaß an Design und Innovation für die Gesamtheit unserer eigenen Marken Fossil, Michele, Misfit, Relic, Skagen und Zodiac und lizenzierter Marken Armani Exchange, Chaps, Diesel, DKNY, Emporio Armani, BMW, kate spade new york, Marc Jacobs, Michael Kors, PUMA und Tory Burch zu bieten. Durch ein umfangreiches Großhandelsvertriebsnetz in ca. 150 Ländern und 500 Einzelhandelsstandorte erwecken wir jede Markenstory zum Leben. Diverse das Unternehmen betreffende Pressemitteilungen sowie Informationen zu SEC-Dokumenten sind ebenfalls unter www.fossilgroup.com erhältlich.



Foto- https://mma.prnewswire.com/media/738512/Fossil_smartwatch_style.jpg



OTS: Fossil Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112242 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112242.rss2



Pressekontakt: Ann Jane Draper ajdraper@fossil.com