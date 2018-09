Der grassierende Populismus erinnert an die größte "Krisis der europäischen Demokratie" in den Zwanzigerjahren. Garantien für den Bestand der liberalen Grundordnung gibt es nicht. Dafür ist unsere Lage heute viel besser.

Selten war häufiger von politischer Krise die Rede als in diesen Monaten. Der Blick auf Trump-Amerika und auf den grassierenden Populismus in Europa lässt nicht wenige Zeitdiagnostiker das Ende der liberalen Demokratie befürchten. "Zerbricht der Westen" (Heinrich August Winkler)? Befinden wir uns schon auf dem "Weg in die Unfreiheit" (Timothy Snyder)? Zerfällt unsere Demokratie (Yascha Mounk)? Diese Fragen haben gerade in Deutschland etwas zutiefst Irritierendes, weil sozioökonomisch keine Not erkennbar ist. Im Gegenteil: Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefstand, und Haushaltsüberschüsse bieten politische Handlungs- und Verteilungsspielräume wie niemals zuvor.

Trotzdem verbreitet sich ein Gefühl der Verunsicherung, das mit einem bis dato ungekannten Vertrauensverlust des politischen Systems gekoppelt ist. In den Fokus der Aufmerksamkeit gerät dabei die liberale Idee. Nicht nur gilt vielen der sogenannte Neoliberalismus als Wurzel allen Übels, auch die Verbindung von Marktwirtschaft und Demokratie, die im Kalten Krieg für unverbrüchlich gehalten wurde, steht mittlerweile auf dem Prüfstand. Der Fukuyama-Moment, als 1989 nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus das glückliche Ende der Geschichte erreicht schien, ist verraucht.

Die Attraktivität westlicher Werte hat nachgelassen, auch in ihrer Heimstätte, der atlantischen Welt. Eine vielfach erhoffte neue "postnationale Konstellation" (Jürgen Habermas) ist ins Straucheln geraten. Stattdessen befinden sich Nationalismus und Protektionismus auf dem Vormarsch, supranationale Organisationsformen haben schmerzliche Rückschläge erlitten, wie die Leidensgeschichte der EU und die abnehmende Gestaltungskraft der UNO hinreichend belegen.

Nicht in seinen Ursachen, aber in seinen Erscheinungsformen weisen der grassierende Antiliberalismus und Populismus Parallelen zur größten "Krisis der europäischen Demokratie" auf, die der große Nationalökonom und liberale Intellektuelle Moritz Julius Bonn (1873-1965) in einem gleichnamigen Buch im Jahr 1925 diagnostizierte. Bonns Befund für die Zwischenkriegszeit klingt in mancherlei Hinsicht erstaunlich aktuell. Als Reaktion auf Modernisierungsprozesse beobachtete er einen ressentimentgeladenen Nationalismus, der sich gegen Minderheiten wandte und eine Politik der Ausgrenzung praktizierte. Im italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini (1922 bis 1943) sah er den Vorboten einer pseudodemokratischen Regierungsweise, bei der sich die Mitwirkung des Volkes auf die plebiszitäre Legitimation von bereits vollzogenen Maßnahmen beschränkte. Die faschistische und später nationalsozialistische Propaganda zielte darauf ab, das Volk als homogene Masse ...

