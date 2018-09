Die heutige planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung österreichischer Aktienindizes unter Anwendung des Regelwerkes führt zu folgendem Wechsel: Das Cateringunternehmen Do & Co ersetzt das Bauunternehmen Porr im ATX . Zur Aufnahme führen der höhere Orderbuch-Umsatz sowie die höhere Streubesitzkapitalisierung der Do & Co im aktuellen Beobachtungszeitraum. Die neue Zusammensetzung des Leitindex ATX wird am Montag, 24. September 2018, wirksam.

