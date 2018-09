Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundesbank: Mauderer für Märkte zuständig und Balz für Zahlungsverkehr

Die Deutsche Bundesbank hat die Geschäftsverteilung innerhalb ihres Vorstands neu geordnete, nachdem mit Burkhard Balz und Sabine Mauderer zwei neue Mitglieder hinzu gekommen sind. Balz ist unter anderem für Zahlungsverkehr, Abwicklungssysteme, die Hochschule und den internationalen Zentralbankdialog zuständig und Mauderer für Märkte und Personal.

GDV: Karlsruher Pensionskassen-Entscheidung stärkt Altersvorsorge

Die deutsche Versicherungsbranche hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Rentenzahlungen von Pensionskassen begrüßt. Die Entscheidung der Karlsruher Richter "macht die betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte attraktiver und stärkt damit die dringend notwendige Eigenvorsorge im deutschen Alterssicherungssystem", erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Spahn verteidigt Vorstoß zur Organspende-Reform

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seinen Vorstoß zur Neuregelung der Organspende verteidigt. Die von ihm vorgeschlagene Widerspruchslösung sei zwar "ein starker Eingriff in die Freiheit", sagte Spahn am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Alle bisherigen Versuche, die Zahl der Organspender zu erhöhen, seien aber erfolglos geblieben. Unterstützung erhielt Spahn von Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery.

Seehofer: Derzeit keine Grundlage für Beobachtung der AfD

Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz derzeit ab. Dafür müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, sagte der CSU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin. Beispielsweise müsse die betreffende Gruppierung die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen. Nur die Sicherheitsbehörden könnten beurteilen, ob diese Voraussetzungen erfüllt seien. So lange das nicht der Fall sei, werde er eine Beobachtung "nicht politisch unterstützen". Wenn sich die Beurteilungslage ändere, "dann haben die jede politische Unterstützung von mir", sagte Seehofer.

Entschädigung bei Flugausfall wegen Streiks an Passagierkontrollen möglich

Flugreisende können auch dann auf eine Entschädigung hoffen, wenn ihr Flug wegen eines Streiks an den Passagierkontrollen des Flughafens gestrichen wurde. Ausgleichszahlungen könnten den Passagieren auch in diesem Fall zustehen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag.

BoE-Chef Carney zu längerer Amtszeit bereit

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, ist bereit, über das ursprünglich für Juni 2019 geplante Ende seiner Amtszeit hinaus die BoE zu leiten. In einer Anhörung vor Abgeordneten sagte Carney: "Ich bin zu allem bereit, was ich tun kann, um zu einen reibungslosen Brexit und einen effektiven Übergang der Bank of England zu unterstützen."

Ex-EZB-Chef Trichet: Finanzsystem so verwundbar wie vor zehn Jahren

Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, schätzt die Lage an den Finanzmärkten heute genau so gefährlich ein wie zu Beginn der Finanzkrise vor zehn Jahren. Die Verschuldung der Schwellenländer mache das Finanzsystem heute "so verwundbar wie 2008 - wenn nicht noch mehr", sagte Trichet der Nachrichtenagentur AFP. Mitte September 2008 hatte die US-Investmentbank Lehman Brothers Konkurs angemeldet und damit den Beginn der Finanzkrise markiert.

Anhörung von Trumps Richter-Kandidat im Senat beginnt mit Tumulten

Die Nominierungsanhörung des konservativen Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht hat am Dienstag mit Tumulten im Senat begonnen. Senatoren der oppositionellen Demokraten forderten lautstark eine Verschiebung der Anhörung: Sie begründeten dies damit, dass ihnen das Weiße Haus nicht genügend Dokumente zu Trumps Richterkandidat Brett Kavanaugh zur Verfügung gestellt habe. Demonstranten im Zuschauerraum unterbrachen wiederholt die Eröffnungsrede des republikanischen Ausschussvorsitzenden Chuck Grassley.

ISM-Index US-Industrie steigt im August unerwartet

Das Wachstum der US-Industrie hat sich im August unerwartet verstärkt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanager stieg auf 61,3 (Juli: 58,1) Punkte, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang auf 57,5 prognostiziert hatten. Das Stimmungsbarometer liegt damit noch deutlicher über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

US-Bauausgaben steigen im Juli weniger stark als erwartet

Die Bauausgaben in den USA sind im Juli weniger stark als erwartet gestiegen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, erhöhten sich die Ausgaben saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Die Veränderung der Bauausgaben im Vormonat wurde auf minus 0,8 (vorläufig: minus 1,1) Prozent revidiert.

Markit: US-Industrie im August mit nachlassendem Schwung

Die Aktivität in der US-Industrie ist im August langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 54,7 von 55,3 Punkten. Volkswirte hatten einen etwas niedrigeren Stand von 54,5 erwartet, der auch bei der ersten Veröffentlichung für August ermittelt worden war.

