NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank Citigroup verliert kommendes Jahr einen erfahrenen Manager: Nach zehn Jahren als Finanzchef tritt John Gerspach kommenden März zurück, wie aus einer Email von CEO Mike Corbat an die Mitarbeiter der Bank hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Der Manager kam bereits im Jahr 1990 zu der US-Bank, im Juli 2009 wurde er zum CFO berufen. Die Stelle von Gerspach soll im Früjahr Mark Mason übernehmen.

