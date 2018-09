Laut den Experten von TD Securities werden die Scandies in dieser Woche in den Fokus rücken - insbesondere die SEK. Wichtige Zitate Wir erwarten, dass die Riksbank an der geldpolitischen Marschrichtung festhalten und die Märkte auf eine Zinserhöhung im Schlussquartal vorbereiten wird. Dies sollte die schwedische Krone trotz der anstehenden Wahlen unterstützen. ...

