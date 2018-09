James Knightley, Senior Economist bei ING, schreibt in einem täglichen Marktkommentar, dass die heutigen ISM-Daten signalisieren, dass die US-Wirtschaft an Dynamik gewinnt, anstatt sie zu verlieren, was das Argument für zwei weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve im Jahr 2018 untermauert. Wichtige Zitate: Der ISM-Index für August ist von 58,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...