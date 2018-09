Von Stephen Nakrosis

STOCKHOLM (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat mit dem EQC das erste Modell der neuen Generation von Elektroautos vorgestellt. Das Fahrzeug, das der Stuttgarter Konzern in Stockholm am Dienstag der Weltöffentlichkeit präsentierte, soll eine Reichweite von etwa 450 Kilometern haben. Die Produktion des neuen SUV-Modells soll kommendes Jahr im Werk Bremen anlaufen.

Derzeit bietet der Autokonzern nur den Kleinwagen Smart als reines E-Mobil an. Bis 2022 sollen mindestens zehn batteriebetriebene Modelle der Marken Mercedes und Smart auf den Markt kommen.

"Mit dem EQC als erstem vollelektrischen SUV von Mercedes-Benz legen wir den Schalter um", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche laut Mitteilung. Der E-Antrieb werde ein wichtiger Baustein der Mobilität der Zukunft. "Daher investieren wir in den nächsten Jahren mehr als 10 Milliarden Euro in neue EQ Produkte und über 1 Milliarde in die Batterieproduktion", so der Manager.

Mit dem EQC startet Daimler den Angriff auf den US-Elektroautohersteller Tesla. Auch die anderen deutschen Premiumhersteller folgen: BMW will am kommenden Sonntag den Elektrowagen iNext vorstellen, der ab 2021 dann in den Verkauf gehen soll. Audi will Mitte September die Serienversion des eTron vorstellen.

September 04, 2018

