Der DAX mit Talblick hat seine Verluste am Dienstag ausgebaut. Die ausgeprägten Zollstreitigkeiten der USA sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern verunsichern die Anleger aktuell zunehmend. Ein morgendlicher Erholungsversuch im DAX scheiterte am Widerstand bei 12.400 Punkten. Bis zum Abend ging es für den Index auf 12.210,21 Punkte abwärts. Damit schloss der das deutsche Börsenbarometer um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...