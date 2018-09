Schlieren (ots) -



Auf dem Pariser Autosalon 2016 hat Mercedes-Benz erstmals seine

neue Produkt- und Technologiemarke für Elektromobilität präsentiert.

Mitte 2019 ist es so weit: Mit dem EQC (Stromverbrauch kombiniert:

22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige

Angaben)(1) kommt das erste Mercedes-Benz Fahrzeug der Marke EQ auf

die Strasse. Mit seinem nahtlosen, klaren Design und markentypischen

Farbakzenten ist er Vorreiter einer avantgardistischen

Elektro-Ästhetik und vertritt zugleich die Designsprache des

Progressiven Luxus. In puncto Qualität, Sicherheit und Komfort ist

der EQC der Mercedes-Benz unter den Elektrofahrzeugen und überzeugt

in der Summe seiner Eigenschaften. Hinzu kommt die hohe Fahrdynamik

dank zweier Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse mit zusammen

300 kW Leistung. Dank einer ausgeklügelten Betriebsstrategie ist eine

elektrische Reichweite von über 450 km nach NEFZ (vorläufige

Angaben)1 möglich. Mit Mercedes me bietet EQ umfassende Services und

macht Elektromobilität bequem und alltagstauglich. Zugleich ist der

EQC Sinnbild für den Beginn einer neuen Mobilitätsära bei Daimler.



Als erstes Mercedes-Benz Modell der neuen Produkt- und

Technologiemarke EQ hat der Mercedes-Benz EQC viele wegweisende

Designdetails und markentypische Farbakzente. Aussen wie innen

verkörpert der EQC die Designsprache des Progressiven Luxus. Dieser

entsteht durch das Zusammenspiel einer bislang unbekannten Schönheit,

dem bewussten Aufeinandertreffen digitaler und analoger Elemente

sowie dem nahtlosen ineinander Übergehen von intuitivem und

physischem Design.



Aufgrund seiner kraftvollen Proportion zählt der EQC zu den

Crossover-SUV. Die gestreckte Dachlinie und die Scheibengrafik mit

einer tief positionierten Bordkante und dem coupéhaften Dacheinzug am

Heck positionieren ihn optisch zwischen einem SUV und einem

SUV-Coupé.



Prägnantes Merkmal der Front ist die grosse Black-Panel-Fläche,

die die Scheinwerfer und den Grill umschliesst. Den oberen Abschluss

des Black Panels bildet erstmals ein Lichtleiter als optische

Verbindung zwischen den Mercedes Benz typischen Tagfahrlicht-Fackeln.

Bei Nacht entsteht ein nahezu durchgängiges, horizontales

Positionslichtband. Innengehäuse und Tuben der serienmässigen

MULTIBEAM LED Scheinwerfer sind in glänzendem Schwarz ausgeführt.

Farbliche Kontrastelemente unterstreichen dezent die Zugehörigkeit

zur neuen EQ Familie: blaue Streifen auf schwarzem Grund und ein

ebenfalls blauer MULTIBEAM Schriftzug.



Auch im hochwertigen Innenraum ist der EQC Vorreiter einer

avantgardistischen Elektro-Ästhetik. Ein Beispiel dafür ist der

Lamellenkragen der Instrumententafel, der an die Kühlrippen eines

Hi-Fi-Verstärkers erinnert. Die Instrumententafel ist als

fahrerorientiertes Cockpit konzipiert. Das Mercedes-Benz typische

Flügelprofil ist asymmetrisch ausgeführt und wurde im Fahrerbereich

"aufgeschnitten". Dort befindet sich eines der optischen Highlights

des Cockpits - eine technisch anmutende, hochglanzlackierte Kassette,

in der flach bauende Lüftungsdüsen mit schlüsselförmigen,

roségoldfarbenen Lamellen sitzen.



Der Antrieb: Hohe Fahrdynamik trifft auf Effizienz



Als Mercedes-Benz Primus der neuen Produkt- und Technologiemarke

EQ besitzt der EQC ein komplett neu entwickeltes Antriebssystem mit

je einem kompakten elektrischen Antriebsstrang (eATS) an Vorder- und

Hinterachse. Damit hat der EQC die Fahreigenschaften eines

Allradantriebs.



Zur Verringerung des Stromverbrauchs und zur Steigerung der

Dynamik sind die eATS unterschiedlich ausgelegt: Die vordere

E-Maschine ist für den schwachen bis mittleren Lastbereich auf

bestmögliche Effizienz optimiert, die hintere bestimmt die Dynamik.

Zusammen bringen sie eine Leistung von 300 kW auf die Strasse, das

maximale Drehmoment beider E-Maschinen beträgt zusammen 765 Nm.



Die Mercedes-Benz Ingenieure haben mit verschiedenen Massnahmen

den Geräuschkomfort erhöht. Im EQC sind die eATS über Gummilager

zweifach entkoppelt: einerseits die Antriebseinheit gegenüber ihrem

Hilfsrahmen, andererseits der Hilfsrahmen gegenüber der Karosserie.

Die aufwendige Entkopplung wird durch Isolationsmassnahmen ergänzt.

Ergebnis: Der EQC ist im Innenraum extrem leise.



Mit 80 kWh (NEFZ) Energieinhalt versorgt die

Lithium-Ionen-Batterie das Fahrzeug. Verbrauch und Reichweite hängen

auch bei Elektrofahrzeugen sehr stark von der Fahrweise ab. Der EQC

unterstützt seinen Fahrer durch fünf Fahrprogramme mit

unterschiedlicher Charakteristik: COMFORT, ECO, MAX RANGE, SPORT und

ein individuell anpassbares Programm. Eine wesentliche Rolle bei den

sparsameren Fahrprogramm-Varianten spielt das haptische Fahrpedal,

das den Fahrer beim ökonomischen Fahren leitet. Darüber hinaus hat

der Fahrer die Möglichkeit, die Rekuperationsleistung über

Schaltwippen, so genannten Paddles, hinter dem Lenkrad zu

beeinflussen.



Beim vorausschauenden Fahren hilft das Assistenzsystem ECO

Assistent dem Fahrer umfassend: durch Hinweise, wann er den Fuss vom

Fahrpedal nehmen kann, etwa weil ein Geschwindigkeitslimit folgt, und

durch Funktionen wie Segeln und gezielte Steuerung der Rekuperation.

Dafür werden Navigationsdaten, Verkehrszeichenerkennung und

Informationen der Intelligenten Sicherheitsassistenten (Radar und

Stereokamera) vernetzt genutzt.



(1) Angaben zum Stromverbrauch und den CO2-Emissionen sind

vorläufig und wurden vom Technischen Dienst ermittelt. Die Angaben

zur Reichweite sind ebenfalls vorläufig. Eine EG-Typgenehmigung und

Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten liegen noch nicht vor.

Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind

möglich.



