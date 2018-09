Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Abgaben, aber deutlich erholt von den Tagestiefs, hat die Wall Street nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag geschlossen. Die Handelsstreitigkeiten, vor allem die Nafta-Gespräche mit Kanada, die am Mittwoch fortgesetzt werden sollen, standen weiter im Fokus. Allerdings lasteten diese nicht so stark auf dem Sentiment wie beispielsweise in Europa, wo die Kurse deutlicher nachgaben. Bei den Einzelwerten waren die Blicke auf die Amazon-Aktie gerichtet, nachdem der Börsenwert des Unternehmens erstmals die Marke von 1 Billion Dollar übersprungen hat.

Das Ergebnis der Nafta-Gespräche "wird zeigen, ob sich die Handelsstreitigkeiten auf China fokussieren, oder ob es doch ein globales Element bleibt", sagte ein Analyst. Auch die krisenhaften Entwicklungen in einigen Schwellenländern schienen die Akteure an der Wall Street (noch) nicht weiter umzutreiben.

Der Dow-Jones-index verlor 0,1 Prozent auf 25.952 Punkte, nach einem Tagestief bei 25.805 Punkten. Für den S&P-500 ging es um 0,2 Prozent auf 2.897 Punkte nach unten. Der Nasdaq-Composite büßte 0,2 Prozent auf 8.091 Punkte ein. Umgesetzt wurden an der Nyse 758 (Freitag: 831) Millionen Aktien. Auf 1.052 (1.569) Kursgewinner kamen 1.914 (1.351) -verlierer. Unverändert schlossen 96 (135) Titel. Zu Wochenbeginn fand wegen des "Labor Day" kein Handel statt.

Amazon-Marktkapitalisierung erstmals über 1 Billion Dollar

Der Börsenwert von Amazon hat erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Die Aktie überwand im Handelsverlauf das notwendige Kursniveau von 2.050,27 Dollar. Sie schloss 1,3 Prozent fester bei 2.039,58 Dollar. Damit ist Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dass die Schallmauer von 1 Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat. Apple hatte dies am 2. August geschafft.

Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 75 Prozent zugelegt und damit gut 435 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - das entspricht dem Börsenwert der Einzelhändler Walmart, Costco Wholesale und Target zusammengenommen. Beim Handelsstart von Amazon im Jahr 1997 hatte der Börsenwert des Unternehmens noch bei 500 Millionen Dollar gelegen.

Zeichen stehen weiter auf steigende US-Zinsen - Dollar steigt

Neue US-Konjunkturdaten deuteten weiter auf eine brummende US-Wirtschaft hin. Das Wachstum der US-Industrie hat sich im August unerwartet verstärkt. Die Aktivität in der US-Industrie ist im August zwar langsamer als noch im Vormonat gewachsen, liegt aber weiter deutlich über der Expansionsschwelle. Die Bauausgaben sind im Juli weniger stark als erwartet gestiegen.

"Die Stärke der US-Wirtschaft macht eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank zu einem Automatismus, und das spiegelt der Dollar wider", sagte Volkswirt Witold Bahrke von Nordea Asset Management. Vor diesem Hintergrund zeigte der Dollar weiter Stärke, was vor allem für Schwellenländer zu einem Problem werden könnte, die hohe Dollar-Schulden zu bedienen haben. Der Euro konnte sich zwar vom Tagestief erholen, lag im späten US-Handel aber weiter klar unter der Marke von 1,16 Dollar.

Am Anleihemarkt sorgte das überraschend starke Wachstum der US-Industrie für fallende Notierungen. Die guten Daten deuten darauf hin, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungzyklus fortsetzen wird. Derzeit werden zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr mit 75 Prozent eingepreist, im Vormonat waren es noch 67 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 3 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

Am Ölmarkt gaben die Notierungen ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder vollständig ab. Zunächst hatte die Befürchtung die Preise angetrieben, dass sich der Tropensturm Gordon, der über den Golf von Mexiko zieht, zu einem Hurrikan auswachsen könnte und die Ölförderung bzw - verarbeitung beeinträchtigt. Doch später zeichnete sich ab, dass der Sturm die Förderanlagen wohl nicht treffen wird. Dazu kam noch der feste US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 69,87 Dollar, nach einem Tageshoch bei 71,40 Dollar. Brent schloss wenig verändert bei 78,17 Dollar. Im elektronischen Handel rutschten die Preise dann deutlicher ins Minus.

Der Goldpreis fiel zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.199 Dollar. Auch hier wurde auf den starken US-Dollar als Belastungsfaktor verwiesen. Die festere US-Devise verteuerte allgemein in Dollar gehandelte Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum.

Nike-Aktie mit Werbekampagne um NFL-Rebell Kaepernick unter Druck

Die Nike-Aktie verlor 3,2 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller hat US-Footballstar und NFL-Rebell Colin Kaepernick als Gesicht einer neuen Werbekampagne verpflichtet. Damit gerät das Unternehmen in eine Kontroverse zwischen einem der wichtigsten Geschäftspartner und dem polarisierenden NFL-Spieler. Dieser steht im Konflikt mit der NFL, nachdem er in der Spielzeit 2016/17 mit einer provozierenden Geste für Aufsehen sorgte. Vor NFL-Spielen ging er beim Abspielen der Nationalhymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA auf die Knie. Aus diesem Grund hatte sich auch immer wieder US-Präsident Trump mit negativen Kommentaren zu Wort gemeldet.

Nach anfänglichen Gewinnen verlor die Ford-Aktie 0,1 Prozent. Der US-Autohersteller hatte für August einen Absatzanstieg um 4 Prozent bekannt gegeben. Hintergrund sind vor allem starke SUV-Verkäufe. Dagegen ging der Pkw-Absatz um 21 Prozent zurück. Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) stieg um 11,5 Prozent auf 28,06 Dollar. Cowen hat das Kursziel für die Papiere auf 30 von 25 Dollar angehoben und sieht ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Transocean fielen um 6,7 Prozent und Ocean Rig kletterten um 12 Prozent. Transocean kauft das Offshore-Bohrunternehmen Ocean Rig für 2,7 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet dies einen Aufschlag von 19,2 Prozent je Ocean-Rig-Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.952,48 -0,05 -12,34 4,99 S&P-500 2.896,72 -0,17 -4,80 8,34 Nasdaq-Comp. 8.091,25 -0,23 -18,29 17,21 Nasdaq-100 7.622,32 -0,42 -32,23 19,17 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 2,4 2,63 145,1 5 Jahre 2,77 2,7 2,74 84,4 7 Jahre 2,84 2,9 2,81 59,2 10 Jahre 2,89 3,3 2,86 44,9 30 Jahre 3,06 3,8 3,02 -0,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.24 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1586 -0,24% 1,1593 1,1621 -3,6% EUR/JPY 129,15 +0,10% 129,11 129,05 -4,5% EUR/CHF 1,1289 +0,27% 1,1253 1,1258 -3,6% EUR/GBP 0,9010 -0,14% 0,9023 0,9023 +1,4% USD/JPY 111,47 +0,35% 111,37 111,08 -1,0% GBP/USD 1,2858 -0,10% 1,2851 1,2880 -4,9% Bitcoin BTC/USD 7.361,28 +0,9% 7.274,42 7.288,01 -46,1% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,63 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,36 0,33 -0,08 USA 2 Jahre 2,65 2,63 0,76 USA 10 Jahre 2,89 2,86 0,48 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,30 69,80 -0,7% -0,50 +18,0% Brent/ICE 77,58 77,42 -0,7% -0,57 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.193,38 1.201,15 -0,6% -7,77 -8,4% Silber (Spot) 14,17 14,51 -2,4% -0,34 -16,3% Platin (Spot) 779,25 788,50 -1,2% -9,25 -16,2% Kupfer-Future 2,58 2,65 -2,7% -0,07 -22,8% ===

