Andersen Global verstärkt seine Expansion nach Osteuropa mit der Bekanntgabe, dass die führende und größte unabhängige Firma in Ungarn ein Kooperationspartner der internationalen Organisation geworden ist.

OrienTax, das seinen Hauptsitz in Budapest hat, unterzeichnete einen Kooperationsvertrag mit dem Andersen Global Verband, wodurch Andersens Präsenz in diesem Land eingeleitet und der Weg für ein kontinuierliches Wachstum in der Region geebnet wird. Andersen Global ist in Osteuropa bereits durch eine Zusammenarbeit in Polen vertreten und verfügt über eine solide Präsenz in West- und Mitteleuropa.

"Die Partner von OrienTax hatten zuvor beide bei Arthur Andersen und dann bei einer der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt ("Big Four") gearbeitet und verstehen daher, wie unglaublich wichtig die Kultur, die wir aufbauen, für unsere Klienten und Mitarbeiter ist", erklärte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Wir haben viel Zeit damit verbracht, diesen Markt zu bewerten, und OrienTax hat sich als das beste Unternehmen herausgestellt. Ungarn stellt beim Ausbau unserer Geschäfte in Mittel- und Osteuropa einen wichtigen Markt dar. Für uns ist dies eine großartige Paarung, und wir sind hoch erfreut, diese Gruppe in unsere Reihen aufzunehmen."

OrienTax, das unter der Leitung der Partner Karoly Radnai und Gyorgy Szekely steht, ist der größte unabhängige Anbieter von Steuerdienstleistungen in Ungarn und verfügt über einen beträchtlichen Kundenstamm an hochkarätigen internationalen sowie großen und mittelständischen ungarischen Unternehmen. Die Firma gilt in Ungarn als branchenführend und bietet Steuerdienstleistungen in einem breiten Spektrum von Sektoren an, darunter Agrarwirtschaft, Pharmazeutika, Energie, Finanzen, Telekommunikation und Technologie. Die Firma verfügt außerdem über spezielle Steuerberatungsfachkenntnisse für die Sport- und Filmindustrie.

"Wir wollten schon immer Zugang zu einer globalen Lösung für unsere Klienten haben, und Andersen kommt unseren Bestrebungen im Hinblick auf die Qualität von Kundenservice und -kultur überaus nahe. Unsere Klienten erwarten Professionalität, Fachwissen und Vertrauen, es gab also wirklich keinerlei Bedenken oder Vorbehalte für uns", so Karoly Radnai.

"Andersen blickt auf eine lange und überaus produktive Geschäftstätigkeit als "Bester unter den Besten" auf dem Gebiet der Steuerberatung und verwandter Dienstleistungen zurück. Wir freuen uns sehr, Teil dieser Gruppe zu sein, die nicht nur ein Unternehmen aufbaut, das die Erwartungen dessen übertrifft, was eine traditionelle Steuerberatungsgesellschaft für ihre Klienten in aller Welt bedeutet, sondern auch eine bessere Branche für zukünftige Generationen schafft", fügte Gyorgy Szekely hinzu.

Andersen Global ist ein Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 111 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

