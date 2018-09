Alibaba, IBM und Mastercard sind die globalen Vorreiter in der Entwicklung von Blockchain-Anwendungen.

TOP-Meldung USA und China melden die meisten Blockchain-Patente Wichtige Finanz- und Technologieunternehmen aus China und den USA sind führend in der weltweiten Entwicklung von Blockchain-Anwendungen. Dies geht aus einem neuen Bericht hervor, in dem Unternehmen nach Patenten eingestuft werden. Die Studie, die von iPR Daily, einem auf geistiges Eigentum spezialisierten Medienunternehmen, veröffentlicht wurde, zeigt den chinesischen Internetgiganten Alibaba mit insgesamt 90 Patentanmeldungen, die sich auf Blockchain-Technologien konzentrieren, an der Spitze der Liste. An zweiter Stelle steht IBM, das mit 89 Anmeldungen nur knapp dahinter liegt, während Mastercard mit 80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...