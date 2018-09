Die russischen Luftangriffe vom Dienstag sollen al-Nusra-Stellungen gegolten haben. Israel nahm Stellungen bei Hama und Tartus unter Beschuss.

Russland hat am Dienstag erstmals seit 22 Tagen erneut Luftangriffe gegen Söldner-Stellungen in Syrien geflogen. Es gibt mehreren Medienberichten zufolge um al-Nusra-Stellungen in der Umgebung von Idlib. Die Times of Israel zitiert anonyme Analysten, die die Auffassung vertreten, dass dies noch nicht der Beginn der seit einiger Zeit angekündigten Offensive gegen die Söldner in Idlib sei. Noch bestehe eine gewisse Aussicht, dass eine volle Offensive vermieden werden könne. Die Nachrichtenagentur der Freien Syrischen Armee (FSA), RFS ...

