Grüne Erzeugergenossenschaft Landgard gewinnt nach dem Doppelsieg für "IssSo" in der Kategorie "Konsumgüter" und "Unser Schulgarten" in der Kategorie "Kinder" auch den allgemeinen Publikumspreis 2018 des internationalen renommierten Nachhaltigkeitspreises. Foto Landgard Am Ende waren sich alle Teilnehmer beim weltweiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...