BERLIN (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat vor den hohen Kosten eines frühen Ausstiegs aus der Braunkohle gewarnt. "Je früher die Bagger (der Tagebaue) stoppen und die Kraftwerke vom Netz gehen sollen, desto mehr kostet das den Steuerzahler", mahnte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Dienstagabend in Berlin. Zu Buche schlügen dann Sozialpläne und Umschulungen, Entschädigungen der Stromkonzerne und Mittel für die Renaturierung der Tagebaue.

Vassiliadis ist Mitglied der Kohlekommission, die der Bundesregierung einen Zeitplan für das Ende der Kohleverstromung liefern soll. Ausdrücklich sollen die Experten des Gremiums auch Perspektiven für neue Arbeitsplätze in den drei deutschen Braunkohlerevieren aufzeigen. Der Gewerkschaftsvorsitzende bemängelte, dass bisher noch völlig unklar sei, woher neue Stellen kommen sollen. Für gute Arbeitsplätze mit ausreichender Kaufkraft "braucht es industrielle Mega-Projekte - und nicht noch mehr Baumärkte oder Nagelstudios", so Vassiliadis. Die IG BCE will deshalb Investoren in Kohleregionen einladen, um Ihnen einen ungeschminkten Blick auf die Verhältnisse zu geben.

Der Anstieg der Strompreise, den der Ausstieg aus der Braunkohle mit sich brächte, hält der Gewerkschaftschef für ein großes Hindernis für die Ansiedlung neuer Betriebe, wie zum Beispiel Fabriken zur Herstellung Batterien für Elektro-Autos. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) setzt Hoffnungen auf die Ansiedlung solcher Werke. Vassiliadis verlangt deshalb für die Industrie die Kompensation höherer Strompreise, um wettbewerbsfähig bleiben zu können.

Mit Blick auf die am Mittwoch beginnenden Tarifverhandlungen in der Chemie-und Pharmabranche bekräftigte er die Forderung von 6 Prozent mehr Gehalt bei 12 Monaten Laufzeit. Die Gewerkschaft dringt außerdem auf eine Verdopplung des Urlaubsgeldes. Die IG BCE wolle für die bundesweit 580.000 Beschäftigten "ordentlich mehr Cash rausholen".

September 04, 2018

