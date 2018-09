Das "Handelsblatt" zum Umgang der Europäer mit den USA:

"Trump ist kein Unfall der Geschichte. Er ist der lebende Beweis dafür, dass technologischer Fortschritt und wachsender Wohlstand nicht zwangsläufig zu einer offeneren Gesellschaft führen. Trump zerstört mit stumpfer Gewalt das Grundvertrauen in jenes fragile System, das den politischen Prozess der Nachkriegszeit prägte. Das betrifft den Handel mit seinen über Jahrzehnte gewachsenen komplexen Warenströmen. Und es betrifft vor allem die Diplomatie, jene sensible Kunst, die Konflikte in Prozesse und Verträge zu verwandeln versteht

- und zum Nutzen aller den Frieden sichert. Darum lohnt es sich zu

