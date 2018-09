Nach ergebnislos verlaufenen Verhandlungen in den neun regionalen Tarifbereichen beginnt für die 580 000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche am Mittwoch (11.00 Uhr) die erste bundesweite Tarifrunde. Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber wollen dabei in Hannover nach Möglichkeiten einer Annäherung ihrer Positionen suchen. Die Gewerkschaft IG BCE fordert mit Blick auf die gute Branchenkonjunktur einen Entgelt-Aufschlag von sechs Prozent, beim Urlaubsgeld ein kräftiges Plus sowie strukturelle Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber dagegen verweisen auf extrem gestiegene Rohstoffpreise./rek/DP/nas

AXC0030 2018-09-05/05:49