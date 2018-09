Adelaide / Berlin - Unternehmen mit einer geschlechterbalancierten Führungsetage geraten weniger oft mit Umweltgesetzen in Konflikt und werden nachhaltiger geführt. Zu diesem Schluss kommt eine Erhebung von Forschern der University of Adelaide. Aus der Studie gehen Zusammenhänge zwischen fehlender Geschlechterdiversität und einer höheren Anzahl an Umweltverstössen hervor.

Zahl der Klagen sinkt

"Die hier gezogenen Schlüsse, die durchaus auf Gender-Konventionen beruhen, sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass gemischte Teams erfolgreichere Entscheidungen fällen", sagt Evelyne de Gruyter vom Verband deutscher Unternehmerinnen im Gespräch mit pressetext. Studien zufolge kämen auf diese Weise bis zu sechsmal innovativere ...

