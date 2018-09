=== *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 53,2 zuvor: 54,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 54,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 54,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,3 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q *** 10:00 DE/Verwaltungsgericht Wiesbaden, Verhandlung im Fall Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Hessen bezüglich Diesel-Fahrverboten in Frankfurt 10:00 DE/Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), PG zum geplanten "Wohngipfel" und aktuellen Prognosen für das Bauhauptgewerbe, Berlin 10:00 DE/Wirtschafts-Staatssekretär Bareiß, Rede auf der EWE-Fachtagung "Verteilnetze", Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,5 10:30 AT/EZB-Direktor Praet, Rede beim Eurofi Financial Forum, Wien *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/IG BCE, Beginn der bundesweiten Tarifverhandlungen in der Chemieindustrie, Hannover *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 13:00 DE/CSU im Bundestag, Sommer-Klausurtagung (bis 6.9.), Schloss Neuhardenberg 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Babis, Berlin 14:00 DE/Bundesverbraucherschutzministerin Barley, Statement zum Gesetzentwurf "Mieterschutz", Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -50,3 Mrd USD zuvor: -46,35 Mrd USD *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 22:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC), Bozeman *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - TR/Bundesaußenminister Maas, Reise in die Türkei (bis 6.9.), u.a. Treffen mit Staatspräsident Erdogan, Ankara - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise nach Polen und in die Niederlande (bis 6.9.) - US/Kongress, Anhörung leitender Mitarbeiter von Twitter, Facebook und Google wegen des Verdachts einer russischen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen, Washington ===

