Vorausschauende Wartung ist als eines der ersten Geschäftsmodelle der Industrie 4.0 in aller Munde. Doch bislang erstrecken sich Predictive Maintenance-Maßnahmen in der Prozessindustrie meist auf die Online-Überwachung einzelner Maschinen und Anlagenkomponenten. Die systematische Überwachung ganzer Anlagen für die vorausschauende Wartung erforderte bislang eine aufwendige Modellbildung, die nicht nur aktuelle Betriebsdaten berücksichtigt, sondern auch verfahrenstechnische Zusammenhänge. Wenn überhaupt, wurden solche Aufgabenstellungen in der Vergangenheit durch die Installation zusätzlicher Sensoren und mit speziellen Prognosesystemen gelöst.

Ganze Anlagen vorausschauend warten

Um ganze Anlagen im Sinne von Predictive Maintenance zu erfassen, müssen sehr viele Feldinstrumente, sogenannte Tags, überwacht werden. Durch den Vergleich mit historischen Daten lassen sich so Abweichungen erkennen. Was einfach klingt, ist alles andere als trivial. Denn Abweichungen können auch geplante Stillstände, gewollte Änderungen an der Fahrweise oder am Prozess sein. Und Fehlalarme untergraben in der Praxis die Akzeptanz von Diagnosesystemen.

Doch wie können Expertenwissen und der verfahrenstechnische Kontext einer Anlage bei der vorausschauenden Wartung berücksichtigt werden? Dazu kombiniert das System Precognize maschinelles Lernen und ein Asset- und Prozessmodell mit Informationen über den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen Variablen. "Maschinelles Lernen" meint dabei, dass ein KI-System (künstliche Intelligenz) aus Beispielen lernt und diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern kann. "Unser Ziel ist es, den Anlagenbetreibern wenige, aber umsetzbare Warnmeldungen zu liefern", sagt Chen Linchevski, CEO von Visual Process: "Denn jedes kleine Problem, das rechtzeitig behoben wird, kann ein großes Problem verhindern, das später auftreten würde." Die Kunst besteht darin, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Kernaufgabe ...

