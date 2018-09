Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Krupp-Neffe Friedrich von Bohlen und Halbach fordert, dass Thyssenkrupp einen Unternehmer zum neuen Aufsichtsratschef macht. "Thyssenkrupp braucht in der Position einen Unternehmer, der gemeinsam mit dem Vorstand eine tragfähige Zukunfts-Strategie entwickelt. In seinen Anfängen war Krupp ein hochinnovativer Technologiekonzern, das muss er wieder werden", sagte Friedrich von Bohlen der Rheinischen Post. Den Rücktritt von Ulrich Lehner als Aufsichtsratschef kritisierte er: "Gerade weil Hiesinger gegangen ist, hätte Lehner bleiben müssen, mindestens so lange, bis er seinen eigenen Nachfolger gefunden hat." (Rheinische Post)

FRAPORT - Flugpassagiere müssen sich nach Worten des Präsidenten des Flughafenverbands (ADV), Fraport-Chef Stefan Schulte, auch in den kommenden Monaten auf Probleme im Luftverkehr einstellen. "Es wird auch im Herbst noch Verspätungen und Ausfälle geben", sagte Schulte. "Es sollte zumindest besser werden als im chaotischen Sommer. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es sind längst noch nicht alle Probleme gelöst", erklärte der Chef des Frankfurter Flughafens. Die Verantwortlichen bei den Fluggesellschaften, der Luftsicherung und den Flughäfen würden unter Hochdruck daran arbeiten, die Probleme abzustellen. (Funke Mediengruppe/Handelsblatt S. 16)

BAYER - Bayer setzt einem Insider zufolge trotz der Rüge der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Pharmaproduktion in Leverkusen weiter auf Vorstand Hartmut Klusik. Sein Vertrag, der Ende 2018 ausläuft, werde im September wohl verlängert, wenn auch nicht für die ganzen fünf Jahre, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Der Konzern wolle mitten im Umbau der Pharmaforschung und -entwicklung nicht auf einen erfahrenen Arbeitsdirektor verzichten. Die Entscheidung über die Vertragsverlängerung von Klusik, der neben Technologie und Personal auch die Pharmaproduktion verantwortet, war von den Folgen der FDA-Rüge überschattet worden. Lieferausfälle durch Korrekturmaßnahmen in der Produktion nach der Kritik belasten das Ergebnis allein mit etwa 300 Millionen Euro. In der Pharmasparte droht deshalb 2018 der erste Ergebnisrückgang seit acht Jahren. (Welt S. 9)

KÖLN/BONN - Der ehemalige Flughafenchef Michael Garvens und andere leitende Mitarbeiter sollen durch Missmanagement knapp eine Million Euro Schaden verursacht haben. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle Prüfbericht zur Flughafenaffäre Köln/Bonn zweier Anwaltskanzleien von Ende Juni 2018, der dem Kölner Stadt-Anzeiger vorliegt. Überdies gehen die Gutachter von CMS sowie "Feigen Graf" davon aus, dass durch falsche Abrechnungen der Flughafengesellschaft (FKB) Köln/Bonn ein Steuerschaden entstanden sei, der noch beziffert werden müsse. Demnach ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft neben dem Verdacht der Untreue auch wegen Steuerhinterziehung. (Rheinische Post).

VATTENFALL/KLAGE - Auf Deutschland könnte in Kürze ein Schadenersatz in Milliardenhöhe zukommen. Das internationale Schiedsgericht der Weltbankorganisation (ICSID) hat den Einwand der Bundesregierung zurückgewiesen und sich in der Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall für zuständig erklärt. Das geht aus einem Beschluss der Schiedsrichter hervor, über den die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. In dem jahrelangen Streit mit Deutschland verlangt Vattenfall wegen des überstürzten Atomausstiegs mehr als 4,4 Milliarden Euro Schadenersatz vor dem ICSID-Schiedsgericht. (FAZ S. 17)

FACEBOOK - Die Bundesrepublik stellt sich zu langsam auf den digitalen Wandel ein. "Deutschland braucht mehr Softwareingenieure, die programmieren können und diesen Berufsweg einschlagen", sagt Martin Ott, für Deutschland und Zentraleuropa zuständiger Chef von Facebook. "Außerdem braucht es ein Umfeld, das Startups fördert." Auch Gremien wie den gerade eingerichteten Digitalrat hält Ott für sinnvoll. (FAZ S. 22)

DEUTSCHE TELEKOM - Thorsten Langheim rückt in den Telekom-Vorstand auf. Der Manager gilt als der wichtigste Dealmaker des Konzerns. Er war es, der die geplante Übernahme des Konkurrenten Sprint in den USA organisierte. Jetzt übernimmt der 52-Jährige den neu geschaffenen Vorstandsposten "USA und Unternehmensentwicklung". (Handelsblatt S. 47)

CHINA TELECOM - Die chinesische Regierung spielt offenbar angesichts der Herausforderungen durch den neuen Mobilfunkstandard 5G eine Fusion der beiden Mobilfunkriesen China Telecom und China Unicom durch. Bisher sei diesbezüglich aber noch keine Entscheidung gefallen, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zusammen würden beide Konzerne auf 584 Millionen Kunden und eine Marktkapitalisierung von umgerechnet mehr als 70 Milliarden Dollar kommen. Damit wären sie allerdings immer noch deutlich weniger wert als der Marktführer China Mobile, der 906 Millionen Kunden hat. (Börsen-Zeitung S. 7)

HEMA - Die niederländische Handelskette Hema will ihr Geschäft in Deutschland in den nächsten Jahren vervielfachen. Anderthalb Jahre nach der Eröffnung des ersten deutschen Ladens an der Hohen Straße in Köln läuft ein moderates, aber lang angelegtes Expansionsprogramm. "Ende 2019 werden wir in Deutschland über 30 bis 40 Läden verfügen. In einigen Jahren können es bis zu 150 sein", sagte Vorstandschef Tjeerd Jegen gegenüber WELT in Amsterdam. Allein in den letzten Wochen gingen unter anderem Geschäfte in Berlin, Nürnberg, Stuttgart, Bonn, Oberhausen in Betrieb. (Welt S. 15)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.