The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1877595014 HEINEKEN 18/31 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1877595444 HEINEKEN 18/27 MTN BD03 BON EUR N

CA VV01 XFRA CA28088P1009 EDISON COBALT CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 74H XFRA CA4283041099 HEXO CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 6D71 XFRA CA7156971086 PERUVIAN METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA XFRA CH0418154446 MATURITAS ZERT.28 INDEX EQ00 EQU EUR N

CA BNRA XFRA US1071801013 BRENNTAG AG UNSP.ADR/0,10 EQ01 EQU EUR Y

CA SHL1 XFRA US82622J1043 SIEMENS HEALTH ADR/0,50 EQ01 EQU EUR Y