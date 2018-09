The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1191115366 INFINEON TECH. ANL. 15/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1288483123 BK NOVA SCOT. 15/18 FLR BD02 BON EUR N

CA JFB XFRA DE0005198907 J.F.BEHRENS AG O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA XF91 XFRA LU0186678784 GAM M.B.-ABS.RET.BD B FD00 EQU EUR N