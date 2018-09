The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6307617959 EUROCLEAR BK 18/21 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6307618965 EUROCLEAR BK 18/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0428194283 ADECCO GROUP 18-26 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000A193EJ6 VOLTAIRE FINANCE 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4CE8 AAREAL BANK MTN.HPF.S.221 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQH10 K.F.W.ANL.V.18/2025 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB56L7 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB57C4 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY4994 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.499 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R01 LB.HESS.THR.CARRARA09G/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R19 LB.HESS.THR.CARRARA09H/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R27 LB.HESS.THR.CARRARA09I/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4R68 LB.HESS.THR.IS.09A/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RS3 LB.HESS.THR.CA.TIL.09A/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RT1 LB.HESS.THR.CA.TIL.09B/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RU9 LB.HESS.THR.CARRARA09A/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RV7 LB.HESS.THR.CARRARA09B/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RW5 LB.HESS.THR.CARRARA09C/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RZ8 LB.HESS.THR.CARRARA09F/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA ES0224244097 MAPFRE 18-48 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA FR0013358843 CIE F.FONCIER 18/28 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1829325239 ATRIUM EUROP.REAL E.18/25 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1872028177 C.CON.V.H.I. 18/23 ZO CV BD03 BON HKD N

CA XFRA XS1877520194 UTD OV. BK 18/23 MTN BD03 BON EUR N