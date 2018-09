The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0104493058 ZUERICH STADT 09-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0104760001 LUZERNER KT.BK 09-18 BD00 BON CHF N

CA DGHF XFRA DE000A13SW15 DZ HYP PF.R.1181 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161U23 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BPB68 KRED.F.WIED.16/18 MTN YC BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000EH1ABE4 COBA OMH E2420 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB0DG2 DEKABANK DGZ IHS.876 STZ BD00 BON EUR N

CA XFRA US437076BB74 HOME DEPOT INC. 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US89114QAM06 TORONTO-DOM. BK 2018 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA USJ0423YBJ22 MUFG BANK 13/18 BD00 BON USD N

CA EFF1 XFRA DE000A11QF77 DEWB ANL.14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B5T5 DEKABANK DGZ IHS.S.7307 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4DE3 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0UXD7 LBBW HPF 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA SNWD XFRA FR0012146751 SANOFI 14/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US24422EQV47 DEERE -JOHN- CAP.2018 MTN BD01 BON USD N

CA HCA1 XFRA US404119BM05 HCA INC. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US4581X0AZ19 INTER-AMER.DEV.BK 08/18 BD01 BON USD N

CA 5K2A XFRA XS0969365591 KBC IFIMA 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1107496439 EIB EUR.INV.BK 14/18 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS1288035568 MUNICIPAL.FIN.15/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA CA68323ABR47 ONTARIO PROV. 13-18 BD02 BON CAD N

CA XFRA XS0539845684 HEATHR.FUND.10/18 MTN BD02 BON GBP N

CA A9IC XFRA XS0969616779 AIB MRTGE BK 13/18 MTN BD02 BON EUR N