FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.066 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.026 EUR

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.108 EUR

RMY XFRA AU000000RHC8 RAMSAY HEALTH 0.537 EUR

QAN XFRA AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS 0.062 EUR

T7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.106 EUR

N09 XFRA ZAE000202149 NOVUS HOLDINGS LTD 0.030 EUR

MKM XFRA AU000000MLD9 MACA LTD 0.022 EUR

7OA XFRA AU000000APO2 APN OUTDOOR GROUP 0.043 EUR

MPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.045 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.086 EUR

BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.099 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.156 EUR

BWZ XFRA AU000000BWX7 BWX LTD 0.026 EUR