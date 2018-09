FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.086 EUR

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.329 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.707 EUR

BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.649 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.130 EUR

A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.190 EUR

A5E XFRA US02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01 0.346 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.173 EUR

36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001 0.251 EUR

0CS XFRA KYG2298N1097 COME SURE GR.HLDGS HD-,10 0.008 EUR

S7E XFRA JE00B2QKY057 SHIRE PLC LS-,05 0.047 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.458 EUR

CRG XFRA IE0001827041 CRH PLC EO-,32 0.196 EUR

NC2B XFRA HK0883013259 CNOOC LTD O.N. 0.033 EUR

3I8 XFRA GB00B1YKG049 INTL PERSONAL FIN. LS-,10 0.051 EUR

KQ1 XFRA GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC LS -,20 0.052 EUR

FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.666 EUR

GHN XFRA GB00B01FLG62 G4S PLC LS -,25 0.040 EUR

3MI XFRA GB0030232317 PAGEGROUP PLC LS -,01 0.187 EUR

MRR XFRA GB0009039941 REACH PLC LS-,10 0.026 EUR

MGI XFRA GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 0.059 EUR

BIL XFRA GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 0.545 EUR

FG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.059 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.061 EUR

7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 0.022 EUR

TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10 0.008 EUR

2H1 XFRA AU000000HSO1 HEALTHSCOPE LTD 0.022 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.277 EUR

02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.013 EUR

PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.089 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.151 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.251 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.086 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EUR