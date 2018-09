FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1TG XFRA AU000000TON7 TRITON MINERALS LTD.

SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10

XFRA CA7391932091 POWER AMERICAS MINERALS

XFRA CA44903W1059 THE HYDROPOTHECARY CORP.

XFRA CA26636P2008 DURAN VENTURES INC.