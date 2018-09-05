FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MSC XMAL MT0001850107 MSC ORD EUR 0.10 0.009 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.09.2018.
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MSC XMAL MT0001850107 MSC ORD EUR 0.10 0.009 EUR