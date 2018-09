Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 5. September 2018

Partners Groups Sekundärmarktprogramm für Immobilieninvestitionen im Privatmarkt erreicht Zielgrösse von EUR 2 Mrd.

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat sein Ziel von EUR 2 Mrd. Kapitalzusagen für sein drittes Sekundärmarktprogramm für Immobilieninvestitionen im Privatmarkt ("das Private Real Estate Secondary Programm") erreicht. Diese Kapitalzusagen stammen aus ganz Europa, Lateinamerika und Asien.

Das Programm von Partners Group ist bestrebt, vom Netzwerk der Firma zu profitieren und sowohl global hochwertige Immobilienportfolios als auch einzelne Immobilienanlagen zu erwerben. Das Augenmerk gilt reifen Immobilien, die zur vollständigen Realisierung ihres Wertschöpfungspotentials noch mehr Zeit und Kapital beanspruchen. So wird Partners Group Immobilienbetreibern, -entwicklern oder anderen Investoren massgeschneiderte Lösungen anbieten, um jene Liquidität zur Verfügung zu stellen, die zur Umsetzung oder Fertigstellung von Businessplänen einzelner Immobilienanlagen oder Rekapitalisierung ganzer Immobilienportfolios benötigt werden, bei denen das Ende der Laufzeit einer Verbindlichkeit oder des Fonds ansteht.

Marc Weiss, Partner, Co-Head Private Real Estate, Partners Group, kommentiert: "Die dritte Auflage unseres Private Real Estate Secondary Programms wurde von unseren Kunden mit starkem Interesse aufgenommen. In den letzten Jahren haben die von uns analysierten Transaktionen im Sekundärmarkt stark zugenommen. Nicht zuletzt darum, weil wir für unsere Kunden mit unserem integrierten Ansatz in ein breites Spektrum an Immobilienanlagen investieren, wobei global Sektoren und Regionen miteinander verglichen und die jeweils attraktivsten Investitionen im Direkt-, Sekundär- und Primärmarkt umgesetzt werden."

Anfang August 2018 umfasste der Anlagebestand des Programms bereits 15 Investitionen. Hierzu zählen unter anderem ein Portfolio aus sechs Büro- und Mehrfamilienhäusern in den US-amerikanischen Städten Denver, Boulder, Seattle, Portland und Austin sowie ein Immobilienportfolio mit sieben Objekten aus den Bereichen Detailhandel, Logistik, Hotels und Restaurants sowie Bildungsstätten in Schweden und Finnland.

Mike Bryant, Managing Director, Co-Head Private Real Estate, Partners Group, äussert sich wie folgt: "Wir sehen zunehmend Parallelen zwischen unserem Direkt- und Sekundärgeschäft. Diese sind insbesondere bei komplexen Investitionen zu beobachten, die einen breiten Bereich abdecken und massgeschneiderte Lösungen benötigen. Im Mittelpunkt beider Strategien steht die unternehmerische Führung, die Kompetenzen im Bereich von Wertschöpfungsstrategien voraussetzt. Zudem zielen beide auf Märkte ab, die positive Anlageperspektiven aufgrund nachhaltiger gesellschaftlicher und demografischer Trends aufweisen."

Die Programminvestoren setzen sich aus neuen und bestehenden Kunden zusammen. Unter anderem sind dies öffentlich- und privatrechtliche Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungsfonds und Stiftungen. Partners Group ist zusammen mit ihren Gründern, Partnern und Mitarbeitern parallel zu den Kunden substanziell in das Programm investiert. Sie vereinen rund EUR 70 Mio. des zugesagten Kapitals auf sich.

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 67 Mrd. (USD 78 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Phone: +41 41 784 66 60

Email: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Phone: +44 207 575 2571

Email: jenny.blinch@partnersgroup.com

www.partnersgroup.com (http://www.partnersgroup.com)