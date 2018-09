Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wirecard wegen erhöhter Gewinnprognosen sowie eines neuen Ansatzes bei der Bewertung und neuen Zeitraums der Betrachtung von 145 auf 240 Euro angehoben. Seine Einstufung hat Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Overweight" belassen. Wirecard dürfte auch in den kommenden Jahren das Wachstum weiter beschleunigen, daher hält Vos eine Bewertung des 30-fachen des für 2020 erwarteten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für gerechtfertigt. Er geht 2020 von einem Ebitda in Höhe von einer Milliarde Euro aus. Bei einem Kurs von 240 Euro wäre Wirecard mit knapp 30 Milliarden Euro bewertet - aktuell kommt das Unternehmen, das so gut wie sicher im September in den Dax aufsteigt - auf knapp 24 Milliarden Euro./zb/ag

Datum der Analyse: 05.09.2018

ISIN DE0007472060

AXC0044 2018-09-05/07:39