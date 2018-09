Der Euro hat am Mittwoch etwas an Wert gewonnen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt aber zunächst in Grenzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften sich Anleger unter anderem auf Konjunkturdaten konzentrieren. Im Euroraum stehen die stets beachteten Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister auf dem Programm. Zudem werden Umsatzzahlen für die Einzelhändler im Euroraum veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis auf die Stärke des Privatkonsums.

In den USA stehen Daten vom Außenhandel auf dem Programm. Sie erlangen Aufmerksamkeit wegen des Handelsdisputs zwischen den USA und unter anderem China. Auslöser der Streitigkeiten ist die kritische Haltung der US-Regierung zu den chronischen und hohen Handelsdefiziten der Vereinigten Staaten mit vielen großen Volkswirtschaften./bgf/fba

ISIN EU0009652759

AXC0045 2018-09-05/07:39