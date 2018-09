XING ist mit inzwischen 14,5 Mio. Usern die grösste deutsche Plattform für Kommunikationen rund um das Thema Arbeitsplatz und Beschäftigung, sowohl in der Vermittlung als auch als Forum für Dialoge. Das zweistellige Wachstum zeigt,dass XING im deutschen Markt seinen Endpunkt noch längst nicht erreicht hat. Dazu kommt, wie bei anderen Netzwerkern inzwischen ebenfalls festzustellen: Aus Usern sollen echte Klienten werden, die mit festen Beiträgen so an das Unternehmen gebunden werden, dass daraus umfangreiche Vermittlungen und Handelsgeschäfte entstehen können, auchFinanzvermittlungen etc. Der Marktwert von XING mit 1,8 Mrd. Euro ist schwer zu rechtfertigen. Doch in XING stecken Perspektiven.



