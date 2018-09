Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 230 Pence angehoben. Angesichts der Kursverluste rechneten viele Investoren wohl schon mit einer Dividendenkürzung, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Briten hätten durchaus mit Problemen wie Wettbewerbsdruck in Südeuropa zu kämpfen, doch stehe Vodafone auch für einer Transformation. Die wertsteigernde, geplante Übernahme von Teilen von Liberty Global dürfte die Dividende sichern./mis/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-09-05/07:40

ISIN: GB00BH4HKS39