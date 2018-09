Der Halbleiterausrüster Aixtron dürfte von seiner laut Analysten einzigartigen Stellung in attraktiven Märkten wie 3D-Sensortechnik profitieren. Zu diesem Schluss kommt Analystin Charlotte Friedrichs von der Privatbank Berenberg. Sie hob die Aktien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "Hold" auf "Buy" und schraubte ihr Kursziel von 5,00 auf 13,80 Euro nach oben.

Damit ist die Expertin, die die Beobachtung von Aixtron erst vor kurzem übernommen hat, wesentlich optimistischer als ihre Vorgängerin Tammy Qiu. Sie traut den Aktien auf Basis des neuen Kursziels mittelfristig einen Anstieg um mehr als ein Drittel zu. Zuletzt schwankte der Kurs zwischen rund 10 und etwa 13 Euro.

Aixtron habe viel Erfahrung in der metallorganisch-chemischen Gasphasenabscheidung - einem Beschichtungsverfahren etwa für Halbleiter -, was dem TecDax-Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bringe.

Zudem sei das Unternehmen nicht länger fast ausschließlich auf den LED-Markt ausgerichtet, sondern breiter aufgestellt. Dabei sei Aixtron auch auf 3D-Sensorik, Spezial LEDs und Leistungshalbleiter ausgerichtet. Das Konzernwachstum stehe daher auf einer breiten Basis.

Hinzu kämen mögliche Chancen im Geschäft mit der OLED-Industrie. Allerdings berücksichtigt Friedrichs den Umsatz des Bereichs Apeva bei der Aktienbewertung noch gar nicht und geht sogar von einer Aussetzung der OLED-Aktivitäten 2019 aus.

Neben dem Umsatzpotenzial hob die Analystin auch die Profitabilität positiv hervor. Diese sollte von sinkenden Forschungs- und Entwicklungskosten profitieren.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie. /mis/ag/fba

