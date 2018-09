DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Eigentlich sind die Halbjahresbilanzen deutscher Konzerne längst durch. Dass Bayer seine Zahlen mit Verspätung liefert, ist der Monsanto-Übernahme geschuldet. Seit dem 7. Juni gehört der US-Saatgutriese den Leverkusenern. Die Zwischenbilanz bildet deshalb auch ein wenig Monsanto mit ab - allerdings, und das macht die Sache nicht einfacher, handelt es sich nur um die letzten 24 Juni-Tage. Nimmt man den Monsanto-Umsatz des Vorjahresquartals als Maßstab - es handelt sich um das üblicherweise nicht so starke Schlussquartal - und bricht ihn auf die genannte Zahl der Tage herunter, so dürften die Einnahmen von Bayer wegen Monsanto in der Größenordnung von rund 600 Millionen Euro gestiegen sein. Andere Sondereffekte auf der Einnahmenseite gibt es nicht: Die Agrargeschäfte, die Bayer aus Wettbewerbsgründen an BASF abgegeben hat, sind in den Zweitquartalszahlen noch enthalten.

Nachfolgend die Analystenschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 9.245 +6% 11 8.714 EBITDA bereinigt 2.374 +6% 11 2.247 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.012 -17% 10 1.224 Ergebnis je Aktie Core 1,50 -1% 11 1,52

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine relevanten Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 53,2 zuvor: 54,0 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 54,9 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 54,1 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,5 - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - US 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -50,3 Mrd USD zuvor: -46,35 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 500 Mio SEK 12:00 CZ/Auktion 4,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.896,30 -0,07 Nikkei-225 22.648,16 -0,21 Schanghai-Comp. 2.725,65 -0,91 DAX 12.210,21 -1,10 DAX-Future 12.220,50 -0,87 XDAX 12.224,59 -0,87 MDAX 26.551,31 -1,00 TecDAX 2.986,39 -1,26 EuroStoxx50 3.359,36 -1,05 Stoxx50 3.025,60 -0,76 Dow-Jones 25.952,48 -0,05 S&P-500-Index 2.896,72 -0,17 Nasdaq-Comp. 8.091,25 -0,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,90 -30

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,36 0,36 -0,08 USA 2 Jahre 2,66 2,65 0,77 USA 10 Jahre 2,90 2,90 0,49 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. An den Risikofaktoren, insbesondere Handelsstreit und Schwellenländerkrise, hat sich nichts geändert. Das dürfte weiter für Zurückhaltung bei den Investoren sorgen. Die Vorgaben aus Asien sprechen ebenfalls gegen steigende Kurse in Europa. In China hat sich der Caixin-Service-PMI im August abgeschwächt auf 51,5 von 52,8 Punkten im Vormonat.

Rürckblick: Schwach - Europas Börsen bleiben angeschlagen. Die Schwellenländerkrise sowie die US-Handelskonflikte drückten auf die Stimmung. Zunehmend wird im Handel aber auch auf das steigende Risiko eines harten Brexit verwiesen. Positive Nachrichten gab es aber aus Italien: Laut der Zeitung "La Stampa" will sich die in Rom mitregierende Lega an die Brüsseler-Defizitgrenze halten. Dies stützte den italienischen Anleihe- und auch Aktienmarkt. In Mailand ging es um 1 Prozent nach oben. Die Rendite für 2-jährige italienische Staatsanleihen gab um 27 Basispunkte auf 1,13 Prozent stark nach. Die Erholung am Anleihemarkt stützte insbesondere italienische Bankenwerte. Diese sind stark in italienischen Anleihen investiert. Unicredit legten um 4,1, Intesa Sanpaolo um 5,2 Prozent zu. Der europäischen Bankenindex war mit einem Plus von 0,7 Prozent einziger Branchengewinner. Nicht dabei bei der Bankenrally waren Danske Bank, die 6,2 Prozent verloren wegen eines weiter schwelenden Geldwäschevorwurfs. Trotz schwacher Halbjahreszahlen ging es für Iliad um 6,6 Prozent nach oben. Zum einen war mit schwachen Zahlen ohnehin schon gerechnet worden, zum anderen machten Analysten auch Lichtblicke aus, vor allem auch nach dem Einstieg ins Italien-Geschäft. WPP verloren nach Vorlage von Geschäftszahlen 6,3 Prozent. An der Börse kam die Margenentwicklung nicht gut an.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Verkauft wurde quer durch die Bank: BMW verloren 1,1 Prozent, Daimler 1,5 Prozent und VW 1,3. Für die zyklischen BASF ging es um 1,7 Prozent nach unten, Infineon gaben 2,1 Prozent nach. Aber auch als defensiv geltende Aktien gaben nach. Eon verloren 1,6 Prozent und RWE 1 Prozent. Deutsche Telekom büßten 1,7 Prozent ein. Gegen die Tagestendenz legten Commerzbank (plus 1,6 Prozent) und Deutsche Bank (plus 0,6 Prozent) zu. Sie folgten der gesamteuropäisch positiven Tendenz im Bankensektor (s.o.). Nordex legte um 1,4 Prozent zu, gestützt von einem Großauftrag aus Argentinien. Das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5. Dies wurde auch deshalb positiv gewertet, weil die Liquidität in der Aktie bisher gering ist. Der Kurs zog um 2,2 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Vapiano-Aktie stand deutlicher unter Druck, nachdem das Unternehmen am Abend die Prognose für Gewinn und Umsatz teils signifikant gesenkt hatte. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer bei 16,60 Euro getaxt. Die Autowerte Daimler, VW und BMW hätten derweil nicht auf die US-Absatzzahlen für August reagiert, hieß es.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die US-Aktien gingen deutlich erholt von den Tagestiefs aus dem Tag. Die Handelsstreitigkeiten, vor allem die Nafta-Gespräche mit Kanada, die am Mittwoch fortgesetzt werden, standen als Belastungsfaktoren weiter im Fokus. Demgegenüber standen robuste US-Konjunkturdaten. Bei den Einzelwerten waren die Blicke auf die Amazon-Aktie gerichtet, weil der Börsenwert des Unternehmens erstmals die Marke von 1 Billion Dollar übersprang. Die Aktie gewann 1,3 Prozent. Die Nike-Aktie verlor 3,2 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller den umstrittenen NFL-Rebell Colin Kaepernick als Gesicht einer neuen Werbekampagne verpflichtet hat. In der Spielzeit 2016/17 ging Kaepernick beim Abspielen der Nationalhymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA auf die Knie und setzte damit eine Bewegung in Gang, die unter anderem Präsident Trump auf den Plan rief.

Am Anleihemarkt sorgte das überraschend starke Wachstum der US-Industrie für fallende Kurse, die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 3 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18:17 EUR/USD 1,1594 +0,1% 1,1586 1,1567 EUR/JPY 129,24 +0,1% 129,14 128,91 EUR/CHF 1,1286 -0,0% 1,1290 1,1286 EUR/GBR 0,9015 +0,0% 0,9015 0,9016 USD/JPY 111,48 +0,0% 111,45 111,46 GBP/USD 1,2860 +0,0% 1,2855 1,2830 Bitcoin BTC/USD 7.359,87 -0,1% 7.370,58 7.373,66

Mit der Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen angesichts erneuter robuster US-Konjunkturdaten zeigte der Dollar zunächst weiter Stärke, gab aber im späten Geschäft zumindest gegenüber dem Euro und dem Pfund einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1580, verglichen mit einem Tagestief um 1,1540 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,41 69,87 -0,7% -0,46 +18,2% Brent/ICE 77,81 77,42 -0,5% -0,36 +20,7%

September 05, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche kräftige Gewinne wieder vollständig ab. Zunächst hatte die Befürchtung die Preise angetrieben, dass sich der Tropensturm Gordon, der über den Golf von Mexiko zieht, zu einem Hurrikan auswachsen könnte und die Ölförderung bzw - verarbeitung beeinträchtigt. Später zeichnete sich ab, dass der Sturm die Förderanlagen wohl nicht treffen wird. Dazu kam noch der feste US-Dollar als preisbremsender Faktor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 69,87 Dollar, nach einem Tageshoch bei 71,40 Dollar. Im Späthandel rutschten die Preise weiter ab.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.193,06 1.191,35 +0,1% +1,71 -8,4% Silber (Spot) 14,14 14,13 +0,1% +0,01 -16,5% Platin (Spot) 777,70 778,50 -0,1% -0,80 -16,3% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,3% -0,01 -22,8%

Der Goldpreis fiel zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.199 Dollar. Zur Begründung wurde auf den starken US-Dollar als Belastungsfaktor verwiesen. Die festere US-Devise verteuert allgemein in Dollar gehandelte Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Auch der Kupferpreis sank.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

HANDELSSTREIT USA/KANADA

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den USA zur Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta Bedingungen gestellt. Eine Neuauflage des Abkommens müsse einen Mechanismus zur Schlichtung von Streitfällen nach Kapitel 19 des bisherigen Abkommens beinhalten, sagte Trudeau. Andernfalls werde sein Land kein neues Abkommen unterzeichnen.

IRAN

US-Präsident Donald Trump will Ende September die Staats- und Regierungschefs der Länder des UN-Sicherheitsrates zu Gesprächen über den Iran zusammenbringen. Ziel sei es, den Druck auf Teheran wegen mutmaßlicher Verstöße gegen UN-Resolutionen zu erhöhen. Die US-Regierung hatte im Mai ihren Ausstieg aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen und die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran erklärt.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,5 (Juli: 52,8) Punkte. Der Subindex für das Neugeschäft verbesserte sich leicht nach einem deutlichen Rückgang im Juli. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im August hingegen auf 54,2 (Vormonat: 54,0) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUTOMOBILABSATZ USA

Die großen Autohersteller haben für August in den USA folgende Absatzzahlen gemeldet:

2018 2017 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 32.255 32.015 +1% AUDI 20.907 19.811 +6% BMW 27.589 28.001 -2% DAIMLER - Mercedes-Benz USA 24.192 29.183 -17% - Marke smart 108 229 -53% - Vans 3.745 3.581 +5% PORSCHE 4.083 4.709 -13% FORD 218.504 209.897 +4% FIAT CHRYSLER 193.718 176.033 +10% GENERAL MOTORS k.A. k.A. TOYOTA 223.055 227.625 -2% HONDA 147.903 146.049 +1% NISSAN 112.376 k.A. +4% HYUNDAI 57.542 k.A. +6%

KOHLEVERSTROMUNG DEUTSCHLAND

Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat vor den hohen Kosten eines frühen Ausstiegs aus der Braunkohle gewarnt. "Je früher die Bagger (der Tagebaue) stoppen und die Kraftwerke vom Netz gehen sollen, desto mehr kostet das den Steuerzahler", mahnte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis. Zu Buche schlügen dann Sozialpläne und Umschulungen, Entschädigungen der Stromkonzerne und Mittel für die Renaturierung der Tagebaue.

THYSSENKRUPP

Moody's hat die Bonität für Thyssenkrupp mit Ba2 bestätigt, den Ausblick aber auf "stable" von "developing" angehoben.

VAPIANO

hat die Prognose für Gewinn und Umsatz für das Gesamtjahr teils signifikant gesenkt. Grund sei die langanhaltende Sommerhitze in ganz Europa, die die Nachfrage einbrechen liess sowie eine schwächere Entwicklung in Schweden. Für 2018 erwartet Vapiano nun ein bereinigtes EBITA von 42 bis 47 Millionen Euro, und somit einen Anstieg von 8 bis 21 Prozent zum Vorjahr. Bisher sollte das EBITDA um bis zu 39 Prozent auf 48 bis 54 Millionen Euro steigen. Beim Umsatz will Vapiano nun 385 bis 400 Millionen erreichen, nominal ein Anstieg bis zu 23 Prozent. Bisher strebte das Unternehmen 390 bis 420 Millionen Euro an.

DAIMLER

Mercedes-Benz hat mit dem EQC das erste Modell der neuen Generation von Elektroautos vorgestellt. Das Fahrzeug soll eine Reichweite von etwa 450 Kilometern haben. Die Produktion des neuen SUV-Modells soll kommendes Jahr im Werk Bremen anlaufen. Derzeit bietet Daimler nur den Kleinwagen Smart als reines E-Mobil an. Bis 2022 sollen mindestens zehn batteriebetriebene Modelle der Marken Mercedes und Smart auf den Markt kommen. BMW will am kommenden Sonntag den Elektrowagen iNext vorstellen, der ab 2021 dann in den Verkauf gehen soll. Audi will Mitte September die Serienversion des eTron vorstellen.

TELE COLUMBUS

Moody's hat den Ausblick für Tele Columbus auf negativ von positiv gesenkt. Die Einstufung B2 wurde dagegen bestätigt. Die Ratingagentur begründete den Schritt mit beispiellosen operativen Herausforderungen, vor denen das Unternehmen stehe.

AMAZON

hat bei der Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Die Aktie des US-Konzerns überstieg am Dienstag dafür im Handelsverlauf das notwendige Kursniveau von 2.050,27 Dollar. Damit ist Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dass die Schallmauer von 1 Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat.

BHP BILLITON

stärkt sein Kupfergeschäft mit dem Einstieg bei Solgold. BHP wird einen Anteil von 6,1 Prozent an dem Kupferunternehmen für 27 Millionen Pfund übernehmen. Solgold betreibt ein Kupfer und -Goldprojekt mit dem Namen Cascabel in Ecuador. BHP kauft der Guyana Goldfields deren Solgold-Aktien ab und zahlt eine Prämie von 20 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 20 Tage an der Londoner Börse.

