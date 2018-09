Wenn Anfang August noch von einer deutlichen Abkühlung die Rede war, so muss nun von der beginnenden Herbstzeit gesprochen werden. Ende Juli dieses Jahres schien die Welt noch in Ordnung und der DAX schickte sich an, den US-Märkten, bei denen es scheinbar kein Halten nach oben gibt, zu folgen. Auffällig war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits die mangelnde Marktbreite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...