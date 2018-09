Bald ist es soweit! Die im TecDAX notierte Wirecard wird in den DAX aufsteigen. Das hatten wir vor fast exakt einem Jahr prognostiziert. Per Ende Juli belegt Wirecard in der DAX-Rangliste die Platz 24 für die Kapitalisierung und Platz 25 beim Börsenhandel. Mit beiden Kennzahlen ist das Unternehmen im DAX gesetzt. Entscheidend wird die Rangliste per Ende August sein. Aber bis dahin werden ...

