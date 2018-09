Zürich - Was hat ein Barbecue in der Schweiz mit dem Verlust der Wälder in den Tropen zu tun? Die Antwort ist ein heisses Thema: Holzkohle! Der WWF Schweiz hat 21 Holzkohle- und Brikettprodukte grosser Anbieter analysiert. Das Ergebnis lässt aufhorchen: Fast jedes zweite Produkt enthält Holz aus tropischen Wäldern.

Herr und Frau Schweizer lieben das Grillieren. Ob ein Stück Fleisch oder ein Gemüse, grilliert wird oft mit Holzkohle. Doch woher kommt diese? Was genau steckt im Holzkohlesack? «Der WWF hat in seiner neusten Marktanalyse 21 Holzkohle- und Brikettprodukte von grossen Anbietern in einem Labor analysiert und bei über 40 Prozent Holz aus tropischen oder subtropischen Wäldern nachweisen können» sagt Simone Stammbach, Wald- und Konsumexpertin des WWF Schweiz.

Die Schweiz importiert 99% der Holzkohle und Holzbriketts aus dem Ausland, das sind jährlich 13'000 Tonnen. «Oft stammen diese Produkte aus Ländern, die fast alle direkt oder indirekt mit illegalem Holzeinschlag in Verbindung stehen könnten», erklärt die Waldexpertin. Der WWF Schweiz setze sich deshalb für eine nachhaltige Forstwirtschaft und eine durchsichtige Wertschöpfungskette ein. Bei der Mehrheit der analysierten Produkte ist die Holzherkunft und die Holzart auf der Verpackung nicht transparent deklariert oder die Deklaration stimmt nicht mit dem Inhalt überein. Zum Teil fehlt die Deklaration gänzlich. «Eine korrekte Deklaration auf Holzkohlepackungen ist für den informierten Kaufentscheid jedoch zwingend», unterstreicht Stammbach.

Transparenz, Kontrollen und ambitionierte rechtliche Grundlagen zum Schutz der Wälder

Dafür setzt sich der WWF ein:

Mehr Transparenz: Holzart und -herkunft müssen auf den Verpackungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...