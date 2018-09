Eine neue Nike-Werbung mit dem Football-Spieler Colin Kaepernick, den Donald Trump in der Vergangenheit mehrfach für seinen knienden Protest kritisiert und sogar beschimpft hatte, stößt dem Präsidenten übel auf.

US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung von Nike kritisiert, den für seinen Hymnen-Protest bekanntgewordenen Football-Spieler Colin Kaepernick für eine Werbekampagne zu verpflichten. Dies sende eine "furchtbare Botschaft", sagte Trump der Nachrichtenwebsite "Daily Caller" am Dienstag. "Auf der anderen Seite, darum geht es in diesem Land, dass man gewisse Freiheiten hat um Dinge zu tun, von denen andere glauben, dass man sie nicht tun sollte", ergänzte er. Die US-Profiliga NFL lobte Kaepernick dagegen in ihrer Stellungnahme. Die sozialen ...

