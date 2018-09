Bayer-Aktien haben nach den Zahlen zum zweiten Quartal und der Prognose für das laufende Jahr deutlich an Boden verloren. Die Anteile des Dax-Schwergewichts gaben auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt knapp zwei Prozent auf 78,19 Euro nach und rutschen damit wieder in die Nähe ihres Mehrjahrestiefs von 75,50 Euro von Mitte August. Händler sprachen in einer ersten Einschätzung von enttäuschenden Zahlen.

Zudem sei die Prognose, die erstmals die Übernahme des US-Unternehmens berücksichtigt, nicht inspirierend. Die Aktie hatte in den vergangenen Wochen wegen eines Glyphosat-Schadensersatzurteils in den USA deutlich an Wert verloren. Der Börsenwert des Unternehmens sank seitdem um rund 16 Prozent auf rund 73 Milliarden Euro. Das Papier zählt im bisherigen Jahresverlauf mit einem Abschlag von fast einem Viertel zu den größten Verlierern im Dax./zb/fba

ISIN DE000BAY0017

AXC0062 2018-09-05/08:35