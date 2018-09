DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die australische Wirtschaft hat mit dem zweiten Quartal 27 Jahre ungebrochenes Wachstum hinter sich gebracht. Im jüngsten Berichtszeitraum expandierte die Wirtschaft zudem stärker als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt kletterte in den drei Monaten um 0,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal und 3,4 Prozent im Jahresvergleich. Es war das höchste Tempo seit fast sechs Jahren, wie das Australian Bureau of Statistics mitteilte. Ökonomen hatten ein Plus von 0,7 Prozent im Quartals- und 2,8 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert.

Die wichtigsten Wachstumstreiber waren der private Konsum, die Bauwirtschaft, Exporte und die Bergbauindustrie. Der Kohleabbau lieferte den höchsten Beitrag seit 2014 ab. Allerdings steht die an Bodenschätzen reiche australische Wirtschaft auch vor Herausforderungen, nicht zuletzt durch die angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. In Australien selbst sinken die Immobilienpreise, was vor allem Sydney zu schaffen macht. Das nährt die Sorge, dass das Niveau der Konsumausgaben nicht zu halten ist. Auch das Lohnwachstum kommt nicht in Gang.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -50,3 Mrd USD zuvor: -46,35 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.896,30 -0,07% Nikkei-225 22.632,74 -0,28% Hang-Seng-Index 27.436,85 -1,92% Kospi 2.293,80 -0,95% Shanghai-Composite 2.727,53 -0,84% S&P/ASX 200 6.238,00 -0,88%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorgaben aus den USA und Europa dämpfen am Mittwoch die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien. Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern lastet ebenso weiter auf der Stimmung der Anleger wie die Ungewissheit um die krisenhaften Entwicklungen in einigen Schwellenländern. In Tokio wird der Verkaufsdruck etwas gedämpft durch den im Vergleich zum Wochenbeginn wieder etwas schwächeren Yen, der die Chancen japanischer Exporteure auf dem Weltmarkt verbessert. Unter Druck stehen vor allem Aktien von Reedereien, Fluggesellschaften und Immobilienunternehmen. So verlieren Mitsui O.S.R. Lines 2,2 Prozent und Mitsui Fudosan 2 Prozent. All Nippon Airways und Japan Airlines fallen um 1,8 und 0,8 Prozent. Beide Gesellschaften mussten wegen des Typhoons Jedi hunderte Flüge absagen, weil der größte japanische Flughafens bei Osaka geschlossen wurde. Doch obwohl Jedi beträchtliche Schäden angerichtet hat, belastet er den breiten Markt bislang nicht. Deutlich stärker geht es an den chinesischen Börsen nach unten, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August etwas deutlicher gesunken ist. In Hongkong belasten auch Kursverluste des Schwergewichts Tencent von 2,5 Prozent. China Unicom verbilligen sich um 0,8 Prozent und China Telecom um 1 Prozent. Die Kurse der beiden staatlich kontrollierten Mobilfunkanbieter hatten am Dienstag mit Spekulationen auf einen Zusammenschluss noch zugelegt. Die heftigsten Verluste in der Region verzeichnet derweil die indonesische Börse, an der die Kurse im Schnitt 3 Prozent nachgeben. Als Schwellenland wird Indonesien von den Problemen der Türkei und Argentiniens in Sippenhaft genommen.

US-NACHBÖRSE

Ein überraschend deutliches Umsatzplus hat den Aktien von Smartsheet im nachbörslichen Handel am Dienstag Auftrieb gegeben. Überdies war der Verlust des Software-Unternehmens im zweiten Geschäftsquartal geringer als befürchtet. Auch der Ausblick übertraf die Erwartungen des Marktes. Die Aktie legte daraufhin um 5,7 Prozent zu. Gewinnmitnahmen drückten dagegen den Kurs von Workday um 2,5 Prozent. Der Anbieter von Software für das Finanz- und Personalwesen hatte im zweiten Geschäftsquartal zwar besser als erwartet abgeschnitten, doch hatte die Aktie im zurückliegenden Jahr schon um 44 Prozent zugelegt. Positiv wurden auch die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von CM Finance aufgenommen. Die Aktie gewann 1,1 Prozent. RH, ehemals bekannt unter dem Namen Restoration Hardware, verbilligten sich um 5,8 Prozent. Der Einzelhändler hatte für das zweite Geschäftsquartal Zahlen vorgelegt, die Licht ebenso wie Schatten enthielten, und seinen Ausblick erhöht. Die Aktie hatte allerdings seit Jahresbeginn schon 76 Prozent gewonnen. United Technologies verloren 0,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele bekräftigt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.952,48 -0,05 -12,34 4,99 S&P-500 2.896,72 -0,17 -4,80 8,34 Nasdaq-Comp. 8.091,25 -0,23 -18,29 17,21 Nasdaq-100 7.622,32 -0,42 -32,23 19,17 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 758 Mio 831 Mio Gewinner 1.052 1.569 Verlierer 1.914 1.351 Unverändert 97 135

Knapp behauptet - Die US-Aktien gingen deutlich erholt von den Tagestiefs aus dem Tag. Die Handelsstreitigkeiten, vor allem die Nafta-Gespräche mit Kanada, die am Mittwoch fortgesetzt werden, standen als Belastungsfaktoren weiter im Fokus. Demgegenüber standen robuste US-Konjunkturdaten. Bei den Einzelwerten waren die Blicke auf die Amazon-Aktie gerichtet, weil der Börsenwert des Unternehmens erstmals die Marke von 1 Billion Dollar übersprang. Die Aktie gewann 1,3 Prozent. Die Nike-Aktie verlor 3,2 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller den umstrittenen NFL-Rebell Colin Kaepernick als Gesicht einer neuen Werbekampagne verpflichtet hat. In der Spielzeit 2016/17 ging Kaepernick beim Abspielen der Nationalhymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA auf die Knie und setzte damit eine Bewegung in Gang, die unter anderem Präsident Trump auf den Plan rief.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 2,4 2,63 145,1 5 Jahre 2,77 2,7 2,74 84,4 10 Jahre 2,89 3,3 2,86 44,9

Am Anleihemarkt sorgte das überraschend starke Wachstum der US-Industrie für fallende Kurse. Die guten Daten sprechen für eine Fortsetzung des Zinserhöhungzyklus der US-Notenbank. Derzeit werden noch zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr mit 75 Prozent eingepreist, im Vormonat waren es noch 67 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 3 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1592 +0,1% 1,1586 1,1563 -3,5% EUR/JPY 129,26 +0,1% 129,14 128,87 -4,5% EUR/GBP 0,9014 -0,0% 0,9015 0,9015 +1,4% GBP/USD 1,2859 +0,0% 1,2855 1,2828 -4,9% USD/JPY 111,49 +0,0% 111,45 111,47 -1,0% USD/KRW 1119,75 -0,2% 1121,87 1116,17 +4,9% USD/CNY 6,8395 -0,1% 6,8442 6,8298 +5,1% USD/CNH 6,8573 +0,1% 6,8507 6,8467 +5,3% USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8492 7,8492 +0,5% AUD/USD 0,7186 +0,1% 0,7180 0,7173 -8,1% NZD/USD 0,6554 -0,1% 0,6557 0,6554 -7,7% Bitcoin BTC/USD 7.368,72 -0,0% 7.370,58 7.299,61 -46,1%

Mit der Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen angesichts erneuter robuster US-Konjunkturdaten zeigte der Dollar zunächst weiter Stärke, gab aber im späten Geschäft zumindest gegenüber dem Euro und dem Pfund einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1580, verglichen mit einem Tagestief um 1,1540 Dollar.

Am Mittwochmorgen profitiert der australische Dollar etwas von dem überraschend deutlich gestiegenen australischen Bruttoinlandsprodukt. Die indonesische Rupiah fiel im Sog der Schwellenländerkrise zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Zeitweise wurden für einen Dollar 15.000 Rupiah gezahlt, ehe sich die Rupiah leicht erholte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,32 69,87 -0,8% -0,55 +18,1% Brent/ICE 77,79 78,17 -0,5% -0,38 +21,9%

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche kräftige Gewinne wieder vollständig ab. Zunächst hatte die Befürchtung die Preise angetrieben, dass sich der Tropensturm Gordon, der über den Golf von Mexiko zieht, zu einem Hurrikan auswachsen könnte und die Ölförderung bzw - verarbeitung beeinträchtigt. Später zeichnete sich ab, dass der Sturm die Förderanlagen wohl nicht treffen wird. Dazu kam noch der feste US-Dollar als preisbremsender Faktor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 69,87 Dollar, nach einem Tageshoch bei 71,40 Dollar. Im Späthandel rutschten die Preise weiter ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.193,63 1.191,35 +0,2% +2,28 -8,4% Silber (Spot) 14,14 14,13 +0,1% +0,01 -16,5% Platin (Spot) 777,95 778,50 -0,1% -0,55 -16,3% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,3% -0,01 -22,9%

Der Goldpreis fiel zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.199 Dollar. Zur Begründung wurde auf den starken US-Dollar als Belastungsfaktor verwiesen. Die festere US-Devise verteuert allgemein in Dollar gehandelte Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Auch der Kupferpreis sank.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA / IRAN

US-Präsident Donald Trump will Ende September die Staats- und Regierungschefs der Länder des UN-Sicherheitsrates zu Gesprächen über den Iran zusammenbringen. Das kündigte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, am Dienstag an. Ziel sei es, den Druck auf Teheran wegen mutmaßlicher Verstöße gegen UN-Resolutionen zu erhöhen. Die USA haben derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat.

HANDELSSTREIT USA / KANADA

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den USA zur Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta Bedingungen gestellt. Eine Neuauflage des Abkommens müsse einen Mechanismus zur Schlichtung von Streitfällen nach Kapitel 19 des bisherigen Abkommens beinhalten, sagte Trudeau.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,5 (Juli: 52,8) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der Subindex für das Neugeschäft verbesserte sich nur leicht nach einem deutlichen Rückgang im Juli. Im vergangenen Monat waren beide Caixin-Indizes sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor gesunken. Die Entwicklung sei ein Zeichen dafür, dass die gelockerte Kreditpolitik und die aktive Fiskalpolitik Pekings noch nicht so recht anschlagen, sagte Ökonom Zhengsheng Zhong von der CEBM Group.

AUTOABSATZ USA

AUGUST 2018 2017 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 32.255 32.015 +1% AUDI 20.907 19.811 +6% BMW 27.589 28.001 -2% - Marke BMW 23.789 23.553 +1% - Marke Mini 3.800 4.448 -15% DAIMLER - Mercedes-Benz USA 24.192 29.183 -17% - Marke smart 108 229 -53% - Vans 3.745 3.581 +5% PORSCHE 4.083 4.709 -13% FORD 218.504 209.897 +4% FIAT CHRYSLER 193.718 176.033 +10% GENERAL MOTORS k.A. k.A. TOYOTA 223.055 227.625 -2% davon Marke Lexus 28.622 30.801 -7% HONDA 147.903 146.049 +1% NISSAN 112.376 k.A. +4% HYUNDAI 57.542 k.A. +6% k.A. = keine Angabe - Zahlen absolut. ===

-General Motors schlüsselt seine Absatzzahlen nur noch quartalsweise auf

AMAZON

hat bei der Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Die Aktie des US-Konzerns überstieg am Dienstag dafür im Handelsverlauf das notwendige Kursniveau von 2.050,27 Dollar. Damit ist Amazon nach Apple das zweite US-Unternehmen, dass die Schallmauer von 1 Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat.

BHP BILLITON

stärkt sein Kupfergeschäft mit dem Einstieg bei Solgold. Wie BHP mitteilte, wird sie einen Anteil von 6,1 Prozent an dem Kupfer-Unternehmen für 27 Millionen britische Pfund übernehmen. Solgold betreibt ein Kupfer und -Goldprojekt mit dem Namen Cascabel in Ecuador.

