Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 162,89 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten nahezu unverändert mit 0,34 Prozent.

Auch in anderen Regionen Europas starteten die Rentenmärkte ruhig. Eine Ausnahme bildete Italien, wo Staatspapiere im Kurs weiter zulegten. Händler erklärten dies mit Zeitungsberichten, wonach die teure geplante Steuerreform zeitlich aufgeschoben werde.

Hinzu kam ein Interview von Italiens Vizepremier Matteo Salvini in der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore", in dem er sagte, Italien werde sich an alle Budgetvorgaben der EU halten. Seit der Regierungsübernahme durch die populistische Koalition aus Lega und 5-Sterne-Bewegung machen Sorgen über steigende Staatsdefizite die Runde. Grund sind die teuren Vorhaben der Regierung wie die Senkung des Renteneintrittsalters.

Zur Wochenmitte dürften sich Anleger auch auf neue Konjunkturdaten konzentrieren. Im Euroraum stehen die stets beachteten Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister auf dem Programm. Zudem werden Umsatzzahlen für die Einzelhändler im Euroraum veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis auf die Stärke des Privatkonsums. In den USA stehen Daten vom Außenhandel an./bgf/fba

ISIN DE0009652644

AXC0063 2018-09-05/08:36